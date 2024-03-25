المجلس الأمني المحلي في المشارع يناقش قضايا مجتمعية

وأكد مدير شرطة غرب إربد بالإنابة العقيد الدكتور محمد الزوايدة، خلال الاجتماع بحضور رئيس بلدية طبقة فحل، كثيب الغزاوي ورئيس بلدية شرحبيل بن حسنة محمد المرايحة ورئيس المركز الأمني وأعضاء المجلس المحلي، أهمية المجالس الأمنية المحلية ودورها في حل بعض القضايا والمشكلات التي تخص المجتمع باعتبارها الرديف الأساسي للأجهزة الأمنية.

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