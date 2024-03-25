المجلس الأمني المحلي في المشارع يناقش قضايا مجتمعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقش المجلس الأمني المحلي لمركز أمن المشارع في الأغوار الشمالية التابع لمديرية شرطة غرب إربد، الإثنين، سبل تعزيز التشاركية مع الأجهزة الأمنية و قضايا مجتمعية متنوعة.
وأكد مدير شرطة غرب إربد بالإنابة العقيد الدكتور محمد الزوايدة، خلال الاجتماع بحضور رئيس بلدية طبقة فحل، كثيب الغزاوي ورئيس بلدية شرحبيل بن حسنة محمد المرايحة ورئيس المركز الأمني وأعضاء المجلس المحلي، أهمية المجالس الأمنية المحلية ودورها في حل بعض القضايا والمشكلات التي تخص المجتمع باعتبارها الرديف الأساسي للأجهزة الأمنية.
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