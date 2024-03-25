الأردن يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

الأردن يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
3/25/2024 3:12:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الاثنين، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
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