مدير الأمن العام يلتقي السفير البريطاني في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مكتبه اليوم الاثنين، السفير البريطاني في عمان، فيليب هول.



وبحث الطرفان سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين جهازي الأمن في البلدين الصديقين، وجددا توقيع الاتفاقية المتعلقة ببناء القدرات التدريبية والفنية، وتطوير الأداء الهادف لخدمة المجتمع.



وأكد اللواء المعايطة، حرص مديرية الأمن العام على توطيد أطر الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، لا سيما تبادل الخبرات العملية والتدريبية الحديثة، وتطوير الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للموطنين، مشيدا بمستوى التعاون بين مديرية الأمن العام والجانب البريطاني.



بدوره، ثمن السفير البريطاني الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام لتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية الشاملة وضرورة الاستمرار في تحديثها، مؤكدا حرص بلاده على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في خدمة البلدين الصديقين.