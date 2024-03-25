لقاء أردني فرنسي على هامش اجتماعات البرلمان الدولي في جنيف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى وفد من مجلس الأعيان مع نظرائهم من أعضاء الوفد الفرنسي، وذلك على هامش مشاركة الوفدين في أعمال الجمعية العامة الـ148 لاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.



ويترأس وفد الأعيان رئيس اللجنة الإدارية في المجلس العين الدكتور خالد البكار، وعضوية كل من العين طلال الماضي، ورئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس العين الدكتورة محاسن الجاغوب.



وبحسب بيان المجلس الأعيان اليوم الاثنين، تبادل الوفدان وجهات النظر حول الأحداث الجارية في قطاع غزة وتأثيرها على الأردن والمنطقة.



وتحدث العين البكار عن التواصل الدائم بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإيقاف الحرب على قطاع غزة وإيصال المساعدات إليه.



وأكد أن ما تمارسه إسرائيل من عدوان وقتل للمدنيين والأطفال في غزة يعتبر إبادة جماعية تستوجب محاسبة قادة إسرائيل كمجرمي حرب.



وردًا عن سؤال من الجانب فرنسي حول اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، قال البكار: "إن الحديث عن هذا الموضوع في ظل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يعتبر ضرب من الجنون وأن هذا الأمر مرفوض شعبيًا بالمطلق".



وأشار إلى أن "الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي تعتبر مُعطلة نتيجة تعنت إسرائيل وعدم التزامها بالمواثيق والقرارات الدولية".



وتطرق إلى "الجهود الأردنية في استضافة اللاجئين، التي حملت الأردن أعباء كبيرة وأثرت سلبًا على البنى التحية"، مؤكدا أن الأردن يتحمل عبئا ثقيلا في محاربة المتطرفين والإرهابيين خاصة تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الجبهة الشمالية.



في حين، أكد أعضاء الوفد الفرنسي أهمية توفير الدعم المناسب للأردن، لأهمية دوره المحوري في المنطقة.