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الأردن يسير 73 شاحنة محملة بمساعدات غذائية جديدة إلى غزة

3/25/2024 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 3 قوافل من المساعدات الغذائية إلى غزة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، بحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين.


وتتكون القوافل من 73 شاحنة محملة بالطرود الغذائية ومادة الطحين، وقد أرسلت خلال اليومين الماضيين من خلال جسر الملك حسين لإيصالها إلى الأهل في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: "استمرارا للجهود الأردنية في دعم أهلنا في غزة، تم تجهيز هذه القوافل من المساعدات الغذائية ومادة الطحين الأساسية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)".


وأضاف الشبلي: "نسعى لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتخفيف من الأوضاع التي يمرون بها".


وقالت الهيئة إنها مستمرة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني

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