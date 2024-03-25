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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشخانبة

3/25/2024 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الشخانبة بوفاة المرحومة فايزة كساب الشخانبة، شقيقة الوزير الأسبق والعين السابق المرحوم شراري كساب الشخانبة.
ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الاثنين بيت عزاء الفقيدة في محافظة مأدبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.













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