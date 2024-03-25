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العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية في طليعة المساندين للأشقاء الفلسطينيين

3/25/2024 3:12:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدا من رابطة أبناء عشيرة القطيفات بمحافظة الطفيلة.
وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، استعرض العيسوي، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المكثفة، التي يبذلها من أجل نصرة الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، والدفع لوقف العدوان الظالم على قطاع غزة.
وقال العيسوي إن الأردن يقف، بكل صلابة، في وجه ما يتعرض له الأهل في غزة والضفة الغربية من عقاب جماعي وانتهاكات صارخة، وهو ما عبر عنه جلالة الملك من خلال توجيهاته ومباحثاته وتصريحاته وجولاته واتصالاته، مؤكدا فيها ضرورة وقف العدوان الغاشم وضرورة مساندة الأشقاء وإمدادهم بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.
ولفت إلى مواقف جلالة الملك الشجاعة والمتقدمة في كل المحافل الدولية، وجهود جلالته المكثفة، على كل الصعد، لوقف آلة الحرب الإسرائيلية، والتأكيد على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب للمنطقة، إلا المزيد من الدم والدمار.
وبين أن جلالة الملك يؤكد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، وضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، مع التأكيد بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو حل الدولتين، الذي يلبي طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال إن الأردن، بتوجيهات ملكية، سيواصل بذل كل الجهود، وعلى مختلف الصعد، وفي مختلف المجالات، لمساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الأردن كان سباقا في تقديم المساعدات المتنوعة، عبر طائرات وانزالات جوية وقوافل برية.
وبين أن الأسرة الهاشمية، بقيادة عميد آل البيت الأطهار، جسدت بمواقفها الشجاعة، مواقف جميع الأردنيين إزاء ما يجري في غزة من قتل ودمار، لافتا، بهذا الصدد، إلى مشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي لمساعدات إغاثية وإنسانية للأهل في قطاع غزة.
كما أشار إلى الدور المهم لجلالة الملكة رانيا العبدالله لجهة إبراز حقيقة الظلم والدمار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والذي عبرت عنه من خلال مقابلات متلفزة مع محطات عالمية.
كما لفت إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المساندة للجهد الملكي، في إبراز صلابة الموقف الأردني من خلال إشرافه المباشر على تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني لقطاع غزة، ومتابعة سموه لتأمين المساعدات للأشقاء، وكذلك مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في إحدى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبية وإغاثية.
وأكد استمرار الأردن بالعمل للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، وحمايتها ورعايتها والحفاظ على عروبتها من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
وأضاف أن الأردن دوما، بقيادته الهاشمية، في طليعة المساندين للأشقاء الفلسطينيين وفي مقدمة المدافعين عن حقوقهم العادلة وتطلعاتهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد ضرورة تمتين وتماسك الجبهة الداخلية والمحافظة على الوحدة الوطنية، ليبقى الأردن، بصلابته وقيادته الحكيمة الأقدر في الدفاع عن قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
بدورهم، أعرب المتحدثون عن تقديرهم وفخرهم بمواقف جلالة الملك المشرفة وجهوده المكثفة والمتواصلة، لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، وتأمين تدفق وصول المساعدات للأهل في غزة.
ولفتوا إلى الدور التاريخي، الذي يقوم به الأردن، بقيادته الهاشمية، لنصرة الأشقاء في فلسطين، لنيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني .
وأكدوا وقوفهم ودعمهم لمواقف جلالة الملك وجهوده المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتحذير من تبعات هذا العدوان والإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الشعب الفلسطيني على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وحيوا مشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي لمساعدات إغاثية للأهل في غزة، ومساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد لنصرة ومساندة الأشقاء، وكذلك مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في إحدى عمليات الإنزال الجوي.
وقالوا إن الهاشميين كانوا على الدوام القلب النابض لفلسطين وأهلها وللأمة العربية والإسلامية.













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