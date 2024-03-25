الصفدي ونظيرته البلجيكية يبحثان جهود وقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب في اتصال هاتفي اليوم، جهود وقف العدوان على غزة وايصال مساعدات إنسانية كافية لغزة التي يواجه أهلها المجاعة.



وثمن الصفدي مواقف بلجيكا المطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، والداعمة لحق الفلسطينيين في الحرية والدولة، وأكد أهمية اتخاذ عديد دول أوروبية قراراً مبدئياً للاعتراف بالدولة الفلسطينية.



كما بحث الوزيران تطوير العلاقات الثنائية، وأكدا الحرص على تعزيز التعاون وإدامة التشاور والتنسيق ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي الذي ترأس بلجيكا دورته الحالية.