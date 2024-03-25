الصفدي ونظيرته البلجيكية يبحثان جهود وقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب في اتصال هاتفي اليوم، جهود وقف العدوان على غزة وايصال مساعدات إنسانية كافية لغزة التي يواجه أهلها المجاعة.
وثمن الصفدي مواقف بلجيكا المطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، والداعمة لحق الفلسطينيين في الحرية والدولة، وأكد أهمية اتخاذ عديد دول أوروبية قراراً مبدئياً للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما بحث الوزيران تطوير العلاقات الثنائية، وأكدا الحرص على تعزيز التعاون وإدامة التشاور والتنسيق ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي الذي ترأس بلجيكا دورته الحالية.
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