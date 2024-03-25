مذكرة تفاهم بين اليرموك ومركز التوثيق الملكي لتعزيز الحركة الثقافية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، مع مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بالوكالة ريهام المصري مذكرة تفاهم بهدف إثراء المشهد الثقافي الأردني بشكل عام وفي محافظات الشمال ومحيطها بشكل خاص، وتعزيز الحركة الثقافية والعلمية بما يلبي التطلعات المشتركة لدى الطرفين.



وعبر مسّاد عن أهمية هذه المذكرة وما تقوم عليه من تعاون مشترك في مجال البحث العلمي وعقد المؤتمرات والندوات والإصدارات العلمية المشتركة بما يخدم تاريخ الدولة الأردنية وموروثها التاريخي والحضاري، للعمل سوية على عقد ندوات مشتركة خلال هذا العام ومنها مناسبة الاحتفال اليوبيل الفضي لتولى جلالة الملك سلطاته الدستورية.



من جهتها، أكدت المصري، أن هذه المذكرة تأتي في إطار السعي الدؤوب لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي في عقد الشراكات البناءة في تطوير الأداء الثقافي وإقامة الندوات، مشيرة إلى أن هذه المذكرة تمثل فرصة للتعاون مع إحدى مؤسسات التعليم الأردنية العريقة ضمن خطة المركز في توسعة شبكة علاقاته وتعاونه مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية الأردنية.



ونصت المذكرة على قيام الجامعة من خلال كرسي المرحوم سمير رفاعي للدراسات الأردنية، ومركز التوثيق الملكي، بالتعاون المشترك والمشاركة في التنفيذ والتخطيط للفعاليات كالمؤتمرات والندوات والمحاضرات وورشات العمل وأي فعاليات ثقافية أخرى يقترحها أي من الجانبين.