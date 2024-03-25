إيهود باراك: قرار مجلس الأمن يعكس أزمة عميقة مع واشنطن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إن قرار مجلس الأمن "يعكس أزمة عميقة مع واشنطن والمطلوب اتخاذ قرارات صعبة".

وأشار إلى أن "إجراء انتخابات فورا هو ما سيخرج إسرائيل من أزمتها العميقة"، وذلك بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني إن "وجود صدع مع واشنطن أفضل ما يمكن أن تحصل عليه حماس ونتنياهو يقودنا لذلك".