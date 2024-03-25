إيهود باراك: قرار مجلس الأمن يعكس أزمة عميقة مع واشنطن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إن قرار مجلس الأمن "يعكس أزمة عميقة مع واشنطن والمطلوب اتخاذ قرارات صعبة".
وأشار إلى أن "إجراء انتخابات فورا هو ما سيخرج إسرائيل من أزمتها العميقة"، وذلك بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني إن "وجود صدع مع واشنطن أفضل ما يمكن أن تحصل عليه حماس ونتنياهو يقودنا لذلك".
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