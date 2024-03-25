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لبيد: الخلاف مع واشنطن ضار

3/25/2024 3:12:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد ان الخلاف مع واشنطن ضار وغير ضروري وكان من الممكن تجنبه .
وتابع ان تصرف نتنياهو اللامسؤول في تصعيد الأزمة مع واشنطن هو لكسب نقاط في الانتخابات .

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