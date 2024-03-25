الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الثلاثاء لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء ربيعية لطيفة في اغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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