نواب يطالبون بتحويل العفو العام الى القانونية و الحريات النيابية

MENAFN - Amman Net) قال النائب صالح العرموطي في حديثه إلى "عمان نت" اليوم الاثنين، أن مشروع القانون الحالي هو أكثر قانون عفو عام في تاريخ قوانين العفو العام يصدر استثناءات، حيث أشار إلى أن هناك أكثر من 38 استثناء في مشروع القانون، من ضمنها استثناء جرائم القتل والشروع بالقتل التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.



ونوّه العرموطي إلى وجود تناقض في مشروع القانون في إشارة إلى أن جرائم الذمّ والقدح مشمولة في قانون العفو العام ولم تشمل ذات التهم في قانون الجرائم الإلكترونية.



وقال العرموطي إن الأصل أن يقوم مجلس النواب في جلسة يوم غدٍ الثلاثاء، بتحويل هذا القانون إلى اللجنة القانونية ولجنة الحريات المشتركة.



من جهته عبر النائب عبدالله أبو زيد في حديثه إلى "عمان نت" عن أمله بأن يقوم المجلس بتحويل مشروع القانون إلى "القانونية والحريات" المشتركة، والتعديل عليه مطالبًا بأن يكون على غرار العفو العام الصادر في عام 2011، كما وصف مشروع القانون بـ "غير مُرضي" للشعب وللنواب.



وأضاف أبو زيد أن مشروع القانون "ناقص" ومحذوف منه الكثير من القضايا ولا يعتبر عفو عام، حسب وصفه.



يذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسة تشريعية يوم غدٍ الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة.

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