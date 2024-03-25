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الدغمي يتبنى مذكرة نيابية للتوسع في العفو العام

3/25/2024 3:11:58 PM
(MENAFN- Amman Net) اقترح 15 نائب في مذكرة نيابية تبناهى النائب عبدالكريم الدغمي، أن يشمل العفو العام المادة (326) من قانون العقوبات شريطة أن يشمل القتل القصد المقارن بالمصالحة واسقاط الحق الشخصي والشروع بها.

يذكر أن مجلس النواب سيعقد جلسة تشريعية يوم غدٍ الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة.

مجلس النواب مجلس النواب التاسع عشر المجلس التاسع عشر العفو العام

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