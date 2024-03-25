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غوتيريش: عدم الالتزام بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة أمر لا يغتفر

3/25/2024 3:11:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك /PNN /
طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويطالب به بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب غوتيريش على منصة اكس "ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمرًا لا يغتفر".

وكان وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، قد عقبا على قرار مجلس الأمن، بالقول "إن إسرائيل ستواصل حربها" على قطاع غزة.


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