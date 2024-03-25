غوتيريش: عدم الالتزام بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة أمر لا يغتفر

(MENAFN
- Palestine News Network ) نيويورك /PNN /
طالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويطالب به بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكتب غوتيريش على منصة اكس "ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمرًا لا يغتفر".
وكان وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، قد عقبا على قرار مجلس الأمن، بالقول "إن إسرائيل ستواصل حربها" على قطاع غزة.
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