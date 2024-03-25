ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو
التاريخ
3/25/2024 3:11:08 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، مقابل العملتين الأميركية (الدولار) والأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير المالية البريطانية، صعد الإسترليني أمام العملتين بنسبة 0.33 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 1.2639 دولار، وبنسبة 0.10 بالمئة أمام اليورو عند 1.1668 يورو.
بترا
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