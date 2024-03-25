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ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

3/25/2024 3:11:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، مقابل العملتين الأميركية (الدولار) والأوروبية الموحدة (يورو).


وحسب التقارير المالية البريطانية، صعد الإسترليني أمام العملتين بنسبة 0.33 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 1.2639 دولار، وبنسبة 0.10 بالمئة أمام اليورو عند 1.1668 يورو.

بترا

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