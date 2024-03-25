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عرض أبرز أعمال الحركة التشكيلية الانطباعية بتقنيات الواقع الافتراضي في باريس

3/25/2024 3:06:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحتفل متحف «موزيه دورسيه» الباريسي بمرور 150 عاما على نشوء الحركة التشكيلية الانطباعية من خلال معرض مميز بمثابة حدث في هذا المجال، إذ يضم مجموعة واسعة من أعمال أبرز رواد هذه المدرسة الفنية، ويتيح للزائر كذلك الانغماس افتراضيا في لحظة ولادتها عبر تقنيات الواقع الافتراضي.
ومن بين الأعمال الـ 160 تقريبا التي يضمها معرض «باريس 1874: ابتكار الانطباعية» روائع لفنانين من أمثال مونيه ومانيه ورونوار وسيزان ودوغا وسيسليه وموريزو، تتنوع بين لوحات وباستيل ورسوم ومنحوتات ونقوش، من بينها الكثير من الأعمال التي نادرا ما تعيرها المتاحف بعضها لبعض.
فنحو 20 من هذه الأعمال استقدمت من الولايات المتحدة، حيث يقام المعرض ابتداء من سبتمبر المقبل في متحف «ناشونال غاليري أوف آرت» في واشنطن الذي يشارك في تنظيمه.
ومن بين هذه الأعمال المستعارة «بولفار دي كابوسين» لكلود مونيه من متحف نلسون أتكينز في كانساس سيتي، ولوحة «درس الرقص» لإدغار دوغا من متحف متروبوليتان في نيويورك، و«السكة الحديد» و«احتفال بالأقنعة في دار الأوبرا» لإدوار مانيه من «ناشونال غاليري أوف آرت».
وترافق تجربة قائمة على تقنية الواقع الافتراضي معرض الأعمال بشكلها المادي الذي ينطلق اليوم 26 مارس ويستمر إلى 14 يوليو وقد يمدد إلى 11 أغسطس لتمكين زوار باريس خلال دورة الألعاب الأولمبية من الاطلاع عليه، بحسب إدارة «موزيه دورسيه».
وشاء متحف «موزيه دورسيه» الذي يعتبر المرجع العالمي الأبرز للانطباعية استعادة لحظة محددة في تاريخ الفن التشكيلي استنادا إلى أبحاثه الأخيرة، تتمثل في أول معرض للأعمال الانطباعية. وشرحت سيلفي باتري، أمينة المعرض مع آن روبينز، لوكالة فرانس برس أن هذا المعرض «افتتح في باريس في 15 أبريل 1874»، ولم يكن المعرض يومذاك يحمل بعد اسم الانطباعية، بل كان معرضا مستقلا نظمته مجموعة تضم زهاء 30 فنانا من كل الخلفيات، أرادوا الانعتاق من القواعد والطرق السائدة.
ومني هذا المعرض «بفشل تجاري»، اذ بيعت من لوحاته المئتين أربع فحسب، لكنه شكل نقطة انطلاق لشهرة هؤلاء الفنانين الذين أحدث أسلوبهم لاحقا ثورة في الرسم، على ما أكدت القيمتان على المعرض.

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