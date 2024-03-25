عرض أبرز أعمال الحركة التشكيلية الانطباعية بتقنيات الواقع الافتراضي في باريس

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحتفل متحف «موزيه دورسيه» الباريسي بمرور 150 عاما على نشوء الحركة التشكيلية الانطباعية من خلال معرض مميز بمثابة حدث في هذا المجال، إذ يضم مجموعة واسعة من أعمال أبرز رواد هذه المدرسة الفنية، ويتيح للزائر كذلك الانغماس افتراضيا في لحظة ولادتها عبر تقنيات الواقع الافتراضي.
ومن بين الأعمال الـ 160 تقريبا التي يضمها معرض «باريس 1874: ابتكار الانطباعية» روائع لفنانين من أمثال مونيه ومانيه ورونوار وسيزان ودوغا وسيسليه وموريزو، تتنوع بين لوحات وباستيل ورسوم ومنحوتات ونقوش، من بينها الكثير من الأعمال التي نادرا ما تعيرها المتاحف بعضها لبعض.
فنحو 20 من هذه الأعمال استقدمت من الولايات المتحدة، حيث يقام المعرض ابتداء من سبتمبر المقبل في متحف «ناشونال غاليري أوف آرت» في واشنطن الذي يشارك في تنظيمه.
ومن بين هذه الأعمال المستعارة «بولفار دي كابوسين» لكلود مونيه من متحف نلسون أتكينز في كانساس سيتي، ولوحة «درس الرقص» لإدغار دوغا من متحف متروبوليتان في نيويورك، و«السكة الحديد» و«احتفال بالأقنعة في دار الأوبرا» لإدوار مانيه من «ناشونال غاليري أوف آرت».
وترافق تجربة قائمة على تقنية الواقع الافتراضي معرض الأعمال بشكلها المادي الذي ينطلق اليوم 26 مارس ويستمر إلى 14 يوليو وقد يمدد إلى 11 أغسطس لتمكين زوار باريس خلال دورة الألعاب الأولمبية من الاطلاع عليه، بحسب إدارة «موزيه دورسيه».
وشاء متحف «موزيه دورسيه» الذي يعتبر المرجع العالمي الأبرز للانطباعية استعادة لحظة محددة في تاريخ الفن التشكيلي استنادا إلى أبحاثه الأخيرة، تتمثل في أول معرض للأعمال الانطباعية. وشرحت سيلفي باتري، أمينة المعرض مع آن روبينز، لوكالة فرانس برس أن هذا المعرض «افتتح في باريس في 15 أبريل 1874»، ولم يكن المعرض يومذاك يحمل بعد اسم الانطباعية، بل كان معرضا مستقلا نظمته مجموعة تضم زهاء 30 فنانا من كل الخلفيات، أرادوا الانعتاق من القواعد والطرق السائدة.
ومني هذا المعرض «بفشل تجاري»، اذ بيعت من لوحاته المئتين أربع فحسب، لكنه شكل نقطة انطلاق لشهرة هؤلاء الفنانين الذين أحدث أسلوبهم لاحقا ثورة في الرسم، على ما أكدت القيمتان على المعرض.
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