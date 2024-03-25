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القهوة تساعد في منع تكرار مرض خطير

3/25/2024 3:06:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعتبر القهوة المشروب الصباحي الأساسي للملايين من الأشخاص نظرا لكونها منبها وتتمتع بمذاق طيب ورائحة منعشة.
وفي خبر سار، أظهرت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين عانوا من سرطان الأمعاء، والذين يشربون من 2 إلى 4 فناجين من القهوة يوميا، هم أقل عرضة لعودة مرضهم الذي يودي بحياة نحو 16 ألف شخص سنويا في بريطانيا - أي 45 شخصا يوميا.
كما وجدت أن الأشخاص المصابين بالمرض والذين يستهلكون هذه الكمية هم أيضا أقل عرضة للوفاة لأي سبب، ما يشير إلى أن القهوة تساعد أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بثاني أكبر سرطان قاتل في المملكة المتحدة، وفق صحيفة «الغارديان».
كذلك كشف الخبراء أن النتائج «واعدة»، متوقعين أنه إذا بينت دراسات أخرى نفس التأثير، فقد يتم تشجيع 43 ألف بريطاني يتم تشخيص إصابتهم بسرطان الأمعاء سنويا على شرب القهوة.
ووجدت دراسة أجريت على 1719 مريضا بسرطان الأمعاء في هولندا - قام بها باحثون هولنديون وبريطانيون- أن أولئك الذين شربوا كوبين على الأقل من القهوة لديهم خطر أقل لتكرار المرض، حيث كان التأثير يعتمد على الجرعة، وأولئك الذين شربوا كمية أكبر شهدوا انخفاضا أقوى بالمخاطر.
وكان المرضى الذين تناولوا 5 أكواب على الأقل يوميا أقل عرضة بنسبة 32% من أولئك الذين شربوا أقل من كوبين لتكرار الإصابة بسرطان الأمعاء، حسب الدراسة التي مولها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) ونشرت في المجلة الدولية للسرطان.

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