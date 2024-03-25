القهوة تساعد في منع تكرار مرض خطير

(MENAFN
- Al-Anbaa) تعتبر القهوة المشروب الصباحي الأساسي للملايين من الأشخاص نظرا لكونها منبها وتتمتع بمذاق طيب ورائحة منعشة.
وفي خبر سار، أظهرت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين عانوا من سرطان الأمعاء، والذين يشربون من 2 إلى 4 فناجين من القهوة يوميا، هم أقل عرضة لعودة مرضهم الذي يودي بحياة نحو 16 ألف شخص سنويا في بريطانيا - أي 45 شخصا يوميا.
كما وجدت أن الأشخاص المصابين بالمرض والذين يستهلكون هذه الكمية هم أيضا أقل عرضة للوفاة لأي سبب، ما يشير إلى أن القهوة تساعد أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بثاني أكبر سرطان قاتل في المملكة المتحدة، وفق صحيفة «الغارديان».
كذلك كشف الخبراء أن النتائج «واعدة»، متوقعين أنه إذا بينت دراسات أخرى نفس التأثير، فقد يتم تشجيع 43 ألف بريطاني يتم تشخيص إصابتهم بسرطان الأمعاء سنويا على شرب القهوة.
ووجدت دراسة أجريت على 1719 مريضا بسرطان الأمعاء في هولندا - قام بها باحثون هولنديون وبريطانيون- أن أولئك الذين شربوا كوبين على الأقل من القهوة لديهم خطر أقل لتكرار المرض، حيث كان التأثير يعتمد على الجرعة، وأولئك الذين شربوا كمية أكبر شهدوا انخفاضا أقوى بالمخاطر.
وكان المرضى الذين تناولوا 5 أكواب على الأقل يوميا أقل عرضة بنسبة 32% من أولئك الذين شربوا أقل من كوبين لتكرار الإصابة بسرطان الأمعاء، حسب الدراسة التي مولها الصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) ونشرت في المجلة الدولية للسرطان.
MENAFN25032024000130011022ID1108019629
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.