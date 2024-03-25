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انفجار نجمي وشيك في مجرة درب التبانة

3/25/2024 3:06:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يترقب علماء الفلك حدثا «استثنائيا» يتمثل في انفجار كوني يقع «مرة واحدة في العمر»، حيث يتوقع أن يحدث الانفجار الساطع في مجرة درب التبانة في أي وقت من الآن حتى سبتمبر المقبل، وسيكون مرئيا في السماء بالعين المجردة، حسبما ذكرت شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية.
وسيكون هذا الحدث، المعروف باسم «NOVA»، فرصة لمراقبة السماء لمرة واحدة في العمر لأولئك الذين يعيشون في نصف الكرة الشمالي، وفقا لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، لأن أنواع الأنظمة النجمية التي تحدث فيها مثل هذه الانفجارات ليست شائعة في المجرة.
وحسب «إن بي سي نيوز»، سيحدث الانفجار النجمي في نظام يسمى «تي كورونا بورياليس» (T Coronae Borealis)، الذي يبعد عن الأرض 3000 سنة ضوئية، حيث يحتوي على نجمين، نجم ميت، يعرف باسم «القزم الأبيض»، يدور حوله نجم «العملاق الأحمر».
ونجوم «العمالقة الحمراء» هي نجوم تحتضر، إذ يستنفد وقود الهيدروجين الموجود في قلبها.
وحسب الشبكة الأميركية، فإن في أنظمة مثل «تي كورونا بورياليس»، عادة ما يكون فيه النجمان قريبين جدا من بعضهما البعض، لدرجة أن وقود الهيدروجين من «العملاق الأحمر» يتدفق باستمرار على سطح «القزم الأبيض»، وبمرور الوقت يؤدي هذا إلى زيادة الضغط والحرارة، وفي النهاية إلى انفجار.
وشبه الأستاذ الفخري للفيزياء وعلم الفلك في جامعة ولاية لويزيانا الأميركية، برادلي شيفر الانفجار بقنبلة هيدروجينية تنفجر في الفضاء، مضيفا أن كرة النار الناتجة سيتمكن الناس من رؤيتها من الأرض.

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