صبا مبارك فخورة بـ لحظة غضب

(MENAFN
- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
كشفت الفنانة صبا مبارك، عن الأدوار التي تحب تقديمها، وقالت: «أحب عدم تكرار الأدوار والشخصيات، وكان عندي هذه السنة واللي فاتت أكثر من مسلسل عرضوا وراء بعض، هذه أمور لها مساوئ وحسنات، واحدة من الحسنات أنك لو مركز وبتختار أدوار مختلفة كل مرة فهذا سيتيح فرصة للجمهور أنه يشوفك بأكثر من شخصية مختلفة عن الثانية بشكل كامل، وهذا طموحي أن أقدم كل مرة حاجة تانية ومختلفة».
وأضافت صبا، في تصريحات صحافية لها: «إحنا عاملين مسلسل لحظة غضب فخورين به جدا، ويا رب زي ما إحنا بنحبه وكنا بنذهب كل يوم الشغل ومبسوطين ونفسنا نعمل حاجة ان الإحساس ده يوصلكم وانتوا بتتفرجوا عليه وتحبوا المسلسل».
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