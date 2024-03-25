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صبا مبارك فخورة بـ لحظة غضب

3/25/2024 3:06:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - محمد صلاح
كشفت الفنانة صبا مبارك، عن الأدوار التي تحب تقديمها، وقالت: «أحب عدم تكرار الأدوار والشخصيات، وكان عندي هذه السنة واللي فاتت أكثر من مسلسل عرضوا وراء بعض، هذه أمور لها مساوئ وحسنات، واحدة من الحسنات أنك لو مركز وبتختار أدوار مختلفة كل مرة فهذا سيتيح فرصة للجمهور أنه يشوفك بأكثر من شخصية مختلفة عن الثانية بشكل كامل، وهذا طموحي أن أقدم كل مرة حاجة تانية ومختلفة».
وأضافت صبا، في تصريحات صحافية لها: «إحنا عاملين مسلسل لحظة غضب فخورين به جدا، ويا رب زي ما إحنا بنحبه وكنا بنذهب كل يوم الشغل ومبسوطين ونفسنا نعمل حاجة ان الإحساس ده يوصلكم وانتوا بتتفرجوا عليه وتحبوا المسلسل».

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