فهد بن جامع لست طالب جاه أو منصب وجل اهتمامي مصلحة الكويت وشعبها ونتمنى وصول المصلحين

(MENAFN
- Al-Anbaa) فرحان الشمري
تمنى النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة فهد فلاح بن جامع وصول الأشخاص المصلحين، «فأنا لا أفكر في جاه أو منصب، نحن نتواجد في المجلس لا نتبع أحدا، وجل اهتمامي مصلحة الكويت وشعبها».
وأضاف بن جامع في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها مساء أمس الأول على شرف أهالي وناخبي الدائرة، في منطقة جنوب الصباحية أن المجلس السابق أقر ما يقارب الـ 14 قانونا خلال فترة وجيزة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، مشددا على ضرورة تطبيق مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وأبرزها تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الفعلية والقضاء على البطالة وتوفير الوظائف للشعب الكويتي.
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