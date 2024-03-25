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فهد بن جامع لست طالب جاه أو منصب وجل اهتمامي مصلحة الكويت وشعبها ونتمنى وصول المصلحين

3/25/2024 3:06:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
تمنى النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة فهد فلاح بن جامع وصول الأشخاص المصلحين، «فأنا لا أفكر في جاه أو منصب، نحن نتواجد في المجلس لا نتبع أحدا، وجل اهتمامي مصلحة الكويت وشعبها».
وأضاف بن جامع في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها مساء أمس الأول على شرف أهالي وناخبي الدائرة، في منطقة جنوب الصباحية أن المجلس السابق أقر ما يقارب الـ 14 قانونا خلال فترة وجيزة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، مشددا على ضرورة تطبيق مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وأبرزها تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الفعلية والقضاء على البطالة وتوفير الوظائف للشعب الكويتي.

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