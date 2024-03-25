بدر نشمي النواب في المجلس السابق بذلوا جهدهموتوحدوا وقدموا خارطة تشريعية حققوا جزءا كبيرا منها

عبدالكريم الكندري للناخبين: لا تتخلوا عن النواب الذين بذلوا كل جهد وعمل خلال المجلس السابق



سلطان العبدان

أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية بدر نشمي العنزي غبقة رمضانية لأهالي وناخبي الدائرة الثانية بحضور النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالكريم الكندري وأهالي الدائرة الكرام. وقال د.عبدالكريم الكندري: «اليوم أنا في زياره لمقر أخي وصديقي وزميلي في العمل الطلابي في الجامعة قبل البرلمان المرشح بدر العنزي وشهادتي فيه مجروحة وكان بيني وبينه عمل كبير أثناء الجامعة وكررنا هذا العمل في البرلمان، وشهادتي فيه مجروحة برلمانيا وقام بدور كبير خلال فتره بسيطة وأصعب الأدوار إلى تأخذها بالبرلمان التنسيق ومحاولة تقريب وجهات النظر بين النواب وهذا الأمر نجح فيه بدر نشمي وإن شاء الله يكرره في البرلمان القادم». وأضاف الكندري: «مسألة التنسيق بين النواب ليست بالمسألة البسيطة والعمل الذي قام به كانت نتيجته واضحة على اللجان البرلمانية وكنا بحاجه إلى شخص يقوم بجمع كل هذه الأفكار وصياغتها مع بعضها البعض بحيث يخرج لنا برلمان لجانه واضحة ولا يكون فيها نوع من أنواع التنافس وأغلبية اللجان حسمت بالتزكية».

ودعا الكندري خلال كلمته لناخبي بدر نشمي «لا تخلون بدر وكلمتي لجميع الناخبين لا تخلون النواب الذين بذلوا كل جهد وعمل خلال المجلس السابق وكانت على رأس هذا العمل الخارطة التشريعية، في هذا الوقت قصير ولكن الإنجازات كانت كبيرة، وبإذن الله يكافئهم الشعب ويستطيع ان يصل رسالته مرة أخرى في 4/4». وبدوره، قال المرشح بدر نشمي: «يشرفني حضوركم وحضور الأخ والزميل د.عبدالكريم الكندري وهذه عادة سنوية جبل عليها أهل الكويت ولكن في هذا العام من رمضان صادف انتخابات مجلس الأمة وهذه فرصة جيدة لأن الشعب الكويتي دائما يحسن الاختيار، ولكن للأسف الحكومة ترفض هذا الاختيار وتعمل على الانقلاب عليه». وأضاف نشمي: «النواب في المجلس السابق بذلوا كل جهودهم وتوحدوا وقدموا خارطة تشريعية وحققوا جزءا كبيرا منها، ولكن أبت الحكومة إلا ان تحل المجلس وتنقلب على الإرادة الشعبية، وأقول إن سبب حل المجلس هو الخارطة التشريعية». وتابع: «هذه الخارطة التشريعية فرضت على النواب من الشعب ونحن بدورنا فرضناها على الحكومة وهي متطلبات الشعب الكويتي، والآن نحن في شهر فضيل والشعب الكويتي سيقول كلمته ويحسن الاختيار وإن شاء الله نكمل ما بدأناه بإذن الواحد الأحد، ولكن على الحكومة تقبل رأي الشعب والتعاون، ونسأل الله التوفيق والسداد وأن يحفظ الكويت وشعبها وحكامها من كل سوء».