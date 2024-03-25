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محمد المطر العزوف عن المشاركة في الانتخابات لن يحسن الوضع المعيشي ولن يقضي على البطالة

3/25/2024 3:06:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مرشح الدائرة الأولى د.محمد المطر انه يجب ان تكون المشاركة في انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستقام في الرابع من أبريل المقبل قوية وإيجابية، ويجب ألا نصاب بالملل أو الإحباط، لأن العزوف عن المشاركة في الانتخابات والتصويت لن يحل مشاكل الكويت، ولأن التخلي عن ممارسة هذا الحق بحجة الملل والإحباط لن يقلل من انتظارنا لبيت العمر ولن يحل مشاكل الأوضاع المعيشية او التعليم ولن يقضي على البطالة.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه لأبناء وأهالي الدائرة الأولى، متقدما بالتهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان الفضيل، ومتمنيا من الله ان يعيده دوما على الكويت الحبيبة بالخير والبركات والأمن والأمان.

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