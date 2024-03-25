محمد المطر العزوف عن المشاركة في الانتخابات لن يحسن الوضع المعيشي ولن يقضي على البطالة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد مرشح الدائرة الأولى د.محمد المطر انه يجب ان تكون المشاركة في انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستقام في الرابع من أبريل المقبل قوية وإيجابية، ويجب ألا نصاب بالملل أو الإحباط، لأن العزوف عن المشاركة في الانتخابات والتصويت لن يحل مشاكل الكويت، ولأن التخلي عن ممارسة هذا الحق بحجة الملل والإحباط لن يقلل من انتظارنا لبيت العمر ولن يحل مشاكل الأوضاع المعيشية او التعليم ولن يقضي على البطالة.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه لأبناء وأهالي الدائرة الأولى، متقدما بالتهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان الفضيل، ومتمنيا من الله ان يعيده دوما على الكويت الحبيبة بالخير والبركات والأمن والأمان.
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