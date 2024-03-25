فهد المسعود المجلس الماضي جاء بسابقة تاريخية وهي التعاون والتنسيق النيابي والحكومي

علي العمير: ما نراه من تظاهرات انتخابية هو محاولة لإيصال الأفضل من أبناء الشعب الكويتي



عبدالعزيز المطيري

أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثانية فهد المسعود غبقة رمضانية على شرف أهالي وناخبي الدائرة الثانية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وتبادل الحاضرون أطراف الأحاديث الودية والسياسية لاسيما الانتخابات المزمع إجراؤها في الرابع من أبريل المقبل.

وقال المسعود في تصريح صحافي على هامش الغبقة: «نعيش أجواء استثنائية صادفت شهر رمضان المبارك وموعد انتخابات مجلس 2024 ودخلت معها الغبقة الرمضانية مع أبناء الدائرة، وهناك حضور وتواصل، فهذه العادات الرمضانية امتزجت مع موعد الانتخابات، مستعدون لهذه الانتخابات برؤى خاصة بنا، ونتطلع إلى حلحلة بعض الملفات المهمة والملحة التي اشتغلنا عليها في المجلس الماضي الذي أنشأ سابقة نيابية تاريخية لم يسبق لها مثيل وهو التوافق النيابي - النيابي والنيابي - الحكومي الذي ساهم في تشريع العديد من القوانين».

وتمنى المسعود الوصول إلى المجلس لاستكمال هذه الملفات وعلى الحكومة القادمة ان تستعد لهذه الملفات المهمة.

من جانبه، قال النائب والوزير الأسبق د.علي العمير«ما نراه اليوم من تظاهرات انتخابية هي محاولة لإيصال الأفضل من أبناء الشعب الكويتي لكي يمثلوا الكويت ولكي يعملوا على إصلاح المسيرة البرلمانية واستكمال جهودهم».