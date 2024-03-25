فهد المسعود المجلس الماضي جاء بسابقة تاريخية وهي التعاون والتنسيق النيابي والحكومي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
علي العمير: ما نراه من تظاهرات انتخابية هو محاولة لإيصال الأفضل من أبناء الشعب الكويتي
عبدالعزيز المطيري
أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثانية فهد المسعود غبقة رمضانية على شرف أهالي وناخبي الدائرة الثانية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وتبادل الحاضرون أطراف الأحاديث الودية والسياسية لاسيما الانتخابات المزمع إجراؤها في الرابع من أبريل المقبل.
وقال المسعود في تصريح صحافي على هامش الغبقة: «نعيش أجواء استثنائية صادفت شهر رمضان المبارك وموعد انتخابات مجلس 2024 ودخلت معها الغبقة الرمضانية مع أبناء الدائرة، وهناك حضور وتواصل، فهذه العادات الرمضانية امتزجت مع موعد الانتخابات، مستعدون لهذه الانتخابات برؤى خاصة بنا، ونتطلع إلى حلحلة بعض الملفات المهمة والملحة التي اشتغلنا عليها في المجلس الماضي الذي أنشأ سابقة نيابية تاريخية لم يسبق لها مثيل وهو التوافق النيابي - النيابي والنيابي - الحكومي الذي ساهم في تشريع العديد من القوانين».
وتمنى المسعود الوصول إلى المجلس لاستكمال هذه الملفات وعلى الحكومة القادمة ان تستعد لهذه الملفات المهمة.
من جانبه، قال النائب والوزير الأسبق د.علي العمير«ما نراه اليوم من تظاهرات انتخابية هي محاولة لإيصال الأفضل من أبناء الشعب الكويتي لكي يمثلوا الكويت ولكي يعملوا على إصلاح المسيرة البرلمانية واستكمال جهودهم».
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