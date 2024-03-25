متعب الرثعان على الحكومة قراءة نتائج الانتخابات واختيارات الشعب والتعاون مفتاح حل مشاكلنا

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة متعب الرثعان ان على جميع المواطنين ان يشاركوا في الانتخابات المقبلة حتى نحمي الدستور ونؤمن مستقبل أبنائنا وحل القضايا الشعبية مثل المشاكل التي نعاني منها في التعليم والصحة.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه الرثعان أول من أمس لأهالي وأبناء الدائرة، متقدما للجميه بالتهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجيا الله ان يعيده دائما على وطننا الحبيب والأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والأمان.
وأكد الرثعان ان القضايا التي نعاني منها لن نستطيع التغلب عليها وحلها إلا من خلال التعاون والتنسيق بين السلطتين، وعلى الحكومة ان تقرأ نتائج الانتخابات واختيارات الشعب جيدا، لافتا إلى ان الشعب دائما ما يحسن الاختيار.
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