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متعب الرثعان على الحكومة قراءة نتائج الانتخابات واختيارات الشعب والتعاون مفتاح حل مشاكلنا

3/25/2024 3:06:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة متعب الرثعان ان على جميع المواطنين ان يشاركوا في الانتخابات المقبلة حتى نحمي الدستور ونؤمن مستقبل أبنائنا وحل القضايا الشعبية مثل المشاكل التي نعاني منها في التعليم والصحة.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه الرثعان أول من أمس لأهالي وأبناء الدائرة، متقدما للجميه بالتهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجيا الله ان يعيده دائما على وطننا الحبيب والأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والأمان.
وأكد الرثعان ان القضايا التي نعاني منها لن نستطيع التغلب عليها وحلها إلا من خلال التعاون والتنسيق بين السلطتين، وعلى الحكومة ان تقرأ نتائج الانتخابات واختيارات الشعب جيدا، لافتا إلى ان الشعب دائما ما يحسن الاختيار.

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