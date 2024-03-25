أنور الفكر إيجاد فرص عمل ومصادر بديلة للدخل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وحل الإسكان

(MENAFN
- Al-Anbaa) فرحان الشمري
أقام مرشح الدائرة الرابعة أنور الفكر مساء أمس الأول ندوة نسائية لناخبات الدائرة.
وقال في مستهل الندوة: «إن وضع البلد ليس جيدا ولم يعد يسر صديقا ولا عدوا، إننا نعيش في نعم عظيمة ويجب المحافظة عليها من خلال محاربة الفاسدين ونصرة المظلوم وقول كلمة الحق، وعلينا جميعا أن نقوم بدورنا التاريخي ونستنهض همم الناس».
وتمنى الفكر «أن يكون عند حسن ظن ناخبات الرابعة اللائي تكبدن مشقة المجيء لافتا إلى أن العاطفة التي تحرك العقل وليس المشاعر مطلوبة راهنا لأننا بحاجة إلى جرعات تبث فينا روح الحماسة».
وأكد الفكر «نحن بحاجة إلى إدارة واعية تعمل وفق روح الفريق الواحد وتستفيد من النعم التي حبانا الله بها، ونطالب بإيجاد فرص عمل للشباب من الجنسين وايجاد موارد مالية للميزانية العامة وتحسين الخدمات خصوصا الصحية والتعليمية وإيجاد حل للمشكلة السكنية بدلا من أن تعيش الكويتية في شقة وتتزوج وتعيش في شقة الزوج وينقضي العمر والكويتيات يعشن في شقة».
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