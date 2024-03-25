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أنور الفكر إيجاد فرص عمل ومصادر بديلة للدخل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وحل الإسكان

3/25/2024 3:06:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
أقام مرشح الدائرة الرابعة أنور الفكر مساء أمس الأول ندوة نسائية لناخبات الدائرة.
وقال في مستهل الندوة: «إن وضع البلد ليس جيدا ولم يعد يسر صديقا ولا عدوا، إننا نعيش في نعم عظيمة ويجب المحافظة عليها من خلال محاربة الفاسدين ونصرة المظلوم وقول كلمة الحق، وعلينا جميعا أن نقوم بدورنا التاريخي ونستنهض همم الناس».
وتمنى الفكر «أن يكون عند حسن ظن ناخبات الرابعة اللائي تكبدن مشقة المجيء لافتا إلى أن العاطفة التي تحرك العقل وليس المشاعر مطلوبة راهنا لأننا بحاجة إلى جرعات تبث فينا روح الحماسة».
وأكد الفكر «نحن بحاجة إلى إدارة واعية تعمل وفق روح الفريق الواحد وتستفيد من النعم التي حبانا الله بها، ونطالب بإيجاد فرص عمل للشباب من الجنسين وايجاد موارد مالية للميزانية العامة وتحسين الخدمات خصوصا الصحية والتعليمية وإيجاد حل للمشكلة السكنية بدلا من أن تعيش الكويتية في شقة وتتزوج وتعيش في شقة الزوج وينقضي العمر والكويتيات يعشن في شقة».

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