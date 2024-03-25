عبدالوهاب العيسى مجلس 2023 حقق استقرارا نسبيا ومجموعة كبيرة من الإنجازات والانتخابات مهمة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد النائب السابق مرشـح الـدائرة الـثـانـيـة عـبـدالـوهـاب العيسى ضرورة وأهمية مشاركة الناخبين في انتخابات مجلس الأمة 2024، موضحا انه ليست هناك انتخابات اقل أهمية من سابقاتها في تاريخ الحياة البرلمانية. وقال العيسى في تصريح على هامش افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول في منطقة الشويخ: «تشرفت بافتتاح مقرنا الانتخابي واستضافة ناخبي الدائرة الثانية وعموم أبناء الشعب الكويتي، مشددا على أهمية انتخابات مجلس الأمة، قائلا: هذه الانتخابات مهمة، حالها حال أي انتخابات برلمانية تمر على الكويت، فليس هناك انتخابات مهمة وانتخابات غير مهمة.
وأوضح العيسى أن «مجلس 2023 حقق مجموعة كبيرة من الإنجازات، وأثبت مع قصر عمره التجانس النيابي - النيابي، وحقق استقرارا نسبيا وهو الأمر الذي أدى إلى سهولة تحقيق الإنجازات والقوانين، وهذا ما نتمنى ان تعكسه انتخابات مجلس 2024».
وأعرب العيسى عن تفاؤله بمجلس 2024، وأنه سيحقق إنجازات أكبر، داعيا الشعب الكويتي بكل أطيافه إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، متمنيا التوفيق لكل المرشحين بما فيه خير للكويت والمواطنين.
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