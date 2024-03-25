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عبدالوهاب العيسى مجلس 2023 حقق استقرارا نسبيا ومجموعة كبيرة من الإنجازات والانتخابات مهمة

3/25/2024 3:06:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد النائب السابق مرشـح الـدائرة الـثـانـيـة عـبـدالـوهـاب العيسى ضرورة وأهمية مشاركة الناخبين في انتخابات مجلس الأمة 2024، موضحا انه ليست هناك انتخابات اقل أهمية من سابقاتها في تاريخ الحياة البرلمانية. وقال العيسى في تصريح على هامش افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول في منطقة الشويخ: «تشرفت بافتتاح مقرنا الانتخابي واستضافة ناخبي الدائرة الثانية وعموم أبناء الشعب الكويتي، مشددا على أهمية انتخابات مجلس الأمة، قائلا: هذه الانتخابات مهمة، حالها حال أي انتخابات برلمانية تمر على الكويت، فليس هناك انتخابات مهمة وانتخابات غير مهمة.
وأوضح العيسى أن «مجلس 2023 حقق مجموعة كبيرة من الإنجازات، وأثبت مع قصر عمره التجانس النيابي - النيابي، وحقق استقرارا نسبيا وهو الأمر الذي أدى إلى سهولة تحقيق الإنجازات والقوانين، وهذا ما نتمنى ان تعكسه انتخابات مجلس 2024».
وأعرب العيسى عن تفاؤله بمجلس 2024، وأنه سيحقق إنجازات أكبر، داعيا الشعب الكويتي بكل أطيافه إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، متمنيا التوفيق لكل المرشحين بما فيه خير للكويت والمواطنين.

MENAFN25032024000130011022ID1108019618

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