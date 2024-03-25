صاحب السمو نقدر الدور الكبير الذي يؤديه النادي الكويتي الرياضي للصم



لقد رسختم بقدراتكم ومهاراتكم أنه لا إعاقة بالإرادة والرياضة وأنكم قادرون على تحقيق الأهداف والطموحات نوجّه القائمين على النادي ومؤسسات الدولة المعنية بتوفير متطلبات منتسبيه الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية والتوعوية والنهوض بمهاراتهم





رئيس النادي: هذه الزيارة ننتظرها بشغف في هذا الشهر المبارك فرحين بلقاء سموكم الكريم فهو شرف عظيم وخير دليل على حرصكم للاطمئنان على أبنائكم

قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، مساء اليوم بمعيته سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح بزيارة إلى النادي الكويتي الرياضي للصم.

حيث كان في استقبال سموه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي والمدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم أنور الحربي.

وألقى صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، كلمة بهذه المناسبة (هذا نصها):

«بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الإخوة والأبناء الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نسعد في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الكريم وجريا على العادة السنوية الحميدة أن نلتقي بالإخوة والأبناء في النادي الكويتي الرياضي للصم لنتبادل معهم التهاني والتبريكات بهذا الشهر الفضيل أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية وكويتنا العزيزة وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركات.

وتأتي هذه الزيارة لتؤكد اعتزازنا بإخواننا وأبنائنا في النادي الكويتي الرياضي للصم وفخرنا بهم وتقديرنا لجهودهم التي برهنوا بها على قدرتهم على تحقيق الإنجازات.

وإننا لنقدر كذلك الدور الكبير الذي يؤديه النادي الكويتي الرياضي للصم مؤكدين حرص دولة الكويت على رعايتهم ودعمهم من خلال توفير منظومة راقية من الخدمات تقدم لهم إيمانا منا بأنهم جزء لا يتجزأ من ثروتنا الحقيقية ورأسمالنا البشري وأنهم شركاء في مسيرة نهضة وطننا الغالي.

الإخوة والأبناء

لقد رسختم بقدراتكم ومهاراتكم أنه لا إعاقة بالإرادة والرياضة وأنكم قادرون على تحقيق الأهداف والطموحات.

ونسجل في هذا المقام إشادتنا بكم ومباركتنا لكم على إنجازاتكم خلال الفترة الماضية على المستوى المحلي ورفعكم راية الكويت عالية خفاقة في المحافل الرياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي بحصولكم على مراكز متقدمة في ألعاب البولينغ والرمح وكرة قدم الصالات مقدرين مواصلتكم التعاون مع أجهزة الدولة والجهات الداعمة تحقيقا لمصالح أبناء النادي واستمرار التعاون الخارجي مع الاتحادات المناظرة ومشاركتكم في المؤتمر العربي الأول لنشر لغة الإشارة الذي أقيم في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة العام الماضي.

ونوجه القائمين على النادي ومؤسسات الدولة المعنية بتوفير متطلبات منتسبيه الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية والتوعوية والنهوض بمهاراتهم وقدراتهم ليواكبوا مستجدات العصر الحديث وتوفير الأجهزة والتقنيات والبرامج التي تساعدهم على التواصل والتفاعل مع المحيطين بهم وبخاصة ما يتعلق بسلامتهم.

وفي الختام

لكم منا جميعا التحية والسلام راجين لكم دوام التميز وتحقيق المنال، داعين الله تعالى أن يوفق الجميع لخدمة كويتنا الغالية ورفع شأنها وازدهارها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

كما ألقى رئيس النادي الكويتي الرياضي للصم كلمة بهذه المناسبة.. جاء فيها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.. وبعد،،،

يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الموقرين أعضاء مجلس إدارة النادي وجميع منتسبي النادي بفرعيه الرجال والفتيات أن أزف لمقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح وإلى الوزراء والحضور الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيده على سموكم وعلى الشعب الكويتي الكريم وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم والذي يمثل كل فئة الصم في الكويت أن أتقدم لسموكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لتشريفكم لنا بزيارة ينتظرها كل أبنائك وبناتك الصم في مقر ناديهم.

هذه الزيارة التي ننتظرها بشغف وحب كبيرين في هذا الشهر المبارك فرحين بلقاء سموكم الكريم هو شرف عظيم وخير دليل على حرصكم للاطمئنان على أبنائكم والوقوف على احتياجاتهم واهتمامكم في رفع مستوى الرياضة في الكويت عامة ورياضة الصم بشكل خاص.

ولقد أكدتم في خطاباتكم السامية على أهمية الاستثمار في العنصر البشري لإعداد شباب يتمتع بقدرات تنافسية لتحقيق الإنجازات في المحافل الدولية فهم الثروة الحقيقية والرصيد الدائم للكويت.

لتحقيق رؤية سموكم حفظكم الله ورعاكم وعلى خطى توجيهاتكم السامية وبفضل دعمكم الكريم فقد شارك النادي في العديد من البطولات الدولية وحقق فيها مراكز متقدمة وتشرفنا برفع علم الكويت في المحافل الدولية، متمنين لسموكم دوام الصحة وموفور العافية آملين أن نكون عند حسن ظنكم فزيارتكم الأبوية وسام فخر وشرف ومصدر بهجة وسعادة بالغة لأبنائكم الصم.

مبارك عليكم الشهر الفضيل وعساكم من عوادة وكل عام وأنتم بخير».

وتم خلال هذه الزيارة إهداء سموه، حفظه الله، هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وتفضل سموه، رعاه الله، بالتوقيع على سجل الشرف.

هذا وقد رافق سموه، حفظه الله، في هذه الزيارة كبار المسؤولين بالدولة.