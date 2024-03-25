المتحدث باسم (سهل): إمكانية التبرع لصالح حملة (فزعتكم فرحة لهم 2) من خلال التطبيق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 25 - 3 (كونا) -- قال المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم إنه عملا بتوجيهات مجلس الوزراء سيشارك (التطبيق) في حملة وزارة الشؤون الاجتماعية الموجهة للغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2) المقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم الإثنين وذلك عبر إضافة خدمة إلكترونية تتيح التبرع بشكل مباشر للحملة من خلال التطبيق.
وأضاف كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الخدمة الجديدة تتيح لمستخدمي (التطبيق) إمكانية المساهمة في الحملة التي تنظمها (الشؤون) بالتعاون مع وزارات (العدل- الإعلام- الأوقاف والشؤون الإسلامية) واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية بشكل مباشر وآمن مع تبيان قيمة المبلغ الذي تم جمعه. وأوضح أنه للمشاركة بالتبرع يتعين على مستخدم التطبيق التوجه لقائمة (خدمات) ثم اختيار وزارة الشؤون الاجتماعية ومن ثم الضغط على اختيار الحملة الوطنية للغارمين والقيام بعملية التبرع.
واشاد كاظم بحرص (الشؤون) من خلال متابعة التجهيزات لضمان إطلاق الحملة في موعدها المقرر وسهولة استخدام الأفراد للتطبيق للمشاركة والتبرع بما يسهم في رسم البسمة على شفاه أسر الغارمين الذين أثقلت كاهلهم الديون. (النهاية) س م ر / ع ع ح
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