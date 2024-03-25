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المتحدث باسم (سهل): إمكانية التبرع لصالح حملة (فزعتكم فرحة لهم 2) من خلال التطبيق

3/25/2024 3:05:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت 25 - 3 (كونا) -- قال المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم إنه عملا بتوجيهات مجلس الوزراء سيشارك (التطبيق) في حملة وزارة الشؤون الاجتماعية الموجهة للغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2) المقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم الإثنين وذلك عبر إضافة خدمة إلكترونية تتيح التبرع بشكل مباشر للحملة من خلال التطبيق.
وأضاف كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الخدمة الجديدة تتيح لمستخدمي (التطبيق) إمكانية المساهمة في الحملة التي تنظمها (الشؤون) بالتعاون مع وزارات (العدل- الإعلام- الأوقاف والشؤون الإسلامية) واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية بشكل مباشر وآمن مع تبيان قيمة المبلغ الذي تم جمعه. وأوضح أنه للمشاركة بالتبرع يتعين على مستخدم التطبيق التوجه لقائمة (خدمات) ثم اختيار وزارة الشؤون الاجتماعية ومن ثم الضغط على اختيار الحملة الوطنية للغارمين والقيام بعملية التبرع.
واشاد كاظم بحرص (الشؤون) من خلال متابعة التجهيزات لضمان إطلاق الحملة في موعدها المقرر وسهولة استخدام الأفراد للتطبيق للمشاركة والتبرع بما يسهم في رسم البسمة على شفاه أسر الغارمين الذين أثقلت كاهلهم الديون. (النهاية) س م ر / ع ع ح

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