مصر ترحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 3 (كونا) -- رحبت مصر اليوم الاثنين باعتماد مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي ألحقت أضرارا بالغة بالمدنيين في قطاع غزة "ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية".
وطالبت في هذا الصدد بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة.
وأكد البيان أن مصر ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم الاثنين قرارا يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى إيقاف مستدام لإطلاق النار.
وحظي القرار المقدم من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس ومنها الجزائر على تأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. (النهاية)
ا س م / ط م ا
MENAFN25032024000071011013ID1108019572
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