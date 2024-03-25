Monday, 25 March 2024 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر ترحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

3/25/2024 3:05:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 3 (كونا) -- رحبت مصر اليوم الاثنين باعتماد مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي ألحقت أضرارا بالغة بالمدنيين في قطاع غزة "ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية".
وطالبت في هذا الصدد بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة.
وأكد البيان أن مصر ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم الاثنين قرارا يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى إيقاف مستدام لإطلاق النار.
وحظي القرار المقدم من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس ومنها الجزائر على تأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. (النهاية)

ا س م / ط م ا



MENAFN25032024000071011013ID1108019572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث