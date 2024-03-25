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الجامعة العربية ترحب بقرار مجلس الأمن وتطالب بتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

3/25/2024 3:05:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 3 (كونا) -- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين بنجاح مجلس الأمن في استصدار قرار يطالب ولأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال أبو الغيط في بيان ان القرار جاء متأخرا وبعد ما يزيد عن خمسة أشهر من عدوان الاحتلال الاسرائيلي الهمجي والوحشي على سكان قطاع غزة.
وشدد أبو الغيط على أن العبرة الآن هي بتنفيذ القرار على الأرض ووقف العمليات العسكرية والعدوان بشكل فوري وكامل وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية المعتادة وبما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة ويجنب أهلها خطر المجاعة المحدقة.
وأوضح أن القرار يعكس تغيرا واضحا في الموقف الدولي حيال الحرب العدوانية على غزة بما في ذلك موقف الولايات المتحدة التي اختارت عدم استخدام حق النقض (فيتو) وأن المرحلة القادمة تحتاج عملا دوليا متضافرا من أجل ترجمة هذا القرار بصورة تضع حداً لنزيف الدم وتحميل الاحتلال مسؤولياته ومحاسبته على جرائمه.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم الاثنين قرارا يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى إيقاف مستدام لإطلاق النار.
وحظي القرار المقدم من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس ومنها الجزائر على تأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. (النهاية)

م ف م / ط م ا



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