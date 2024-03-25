الجامعة العربية ترحب بقرار مجلس الأمن وتطالب بتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 3 (كونا) -- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين بنجاح مجلس الأمن في استصدار قرار يطالب ولأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال أبو الغيط في بيان ان القرار جاء متأخرا وبعد ما يزيد عن خمسة أشهر من عدوان الاحتلال الاسرائيلي الهمجي والوحشي على سكان قطاع غزة.
وشدد أبو الغيط على أن العبرة الآن هي بتنفيذ القرار على الأرض ووقف العمليات العسكرية والعدوان بشكل فوري وكامل وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية المعتادة وبما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة ويجنب أهلها خطر المجاعة المحدقة.
وأوضح أن القرار يعكس تغيرا واضحا في الموقف الدولي حيال الحرب العدوانية على غزة بما في ذلك موقف الولايات المتحدة التي اختارت عدم استخدام حق النقض (فيتو) وأن المرحلة القادمة تحتاج عملا دوليا متضافرا من أجل ترجمة هذا القرار بصورة تضع حداً لنزيف الدم وتحميل الاحتلال مسؤولياته ومحاسبته على جرائمه.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم الاثنين قرارا يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى إيقاف مستدام لإطلاق النار.
وحظي القرار المقدم من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس ومنها الجزائر على تأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. (النهاية)
م ف م / ط م ا
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