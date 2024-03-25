الجزائر تتطلع للالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 25 ـ 3 (كونا) -- أعربت الجزائر اليوم الاثنين عن تطلعها بشأن ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة مؤكدة أنه من واجب الجهاز الأممي "أن يضمن تنفيذ قراراته".
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن ذلك جاء في كلمة ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع عقب التصويت بالموافقة على القرار.
وأعرب بن جامع عن الشكر لجميع أعضاء المجلس على "المرونة والعمل البناء خلال المفاوضات" مشيرا إلى أن "الجزائر كانت قد وعدت عقب التصويت على مشروع قرارها في شهر فبراير الماضي بأنها ستطرق مجلس الأمن مجددا وأنها لن تكل حتى يتحمل هذا الأخير مسؤولياته".
وأضاف "ها هي قد عادت اليوم ومعها جميع الدول المنتخبة في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بمعاناته ولم تتخل عنه".
وشدد على أن "اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني وأن الجزائر تتطلع لالتزام جميع الأطراف بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شرط وأن ترفع المعاناة عن الجميع" مؤكدا أنه "من واجب مجلس الأمن أن يضمن تنفيذ قراراته".
كما أكد أن بلاده ستعود للمجلس مرة أخرى في ظل توجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "للعمل على أن تكون دولة فلسطين في المكان الذي يليق بها عضوا كاملا سيدا بالأمم المتحدة".
واعتمد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم الاثنين قرارا يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى إيقاف مستدام لإطلاق النار.
وحظي القرار المقدم من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس ومنها الجزائر على تأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. (النهاية)
م ر / ط م ا
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