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الجزائر تتطلع للالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

3/25/2024 3:05:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 25 ـ 3 (كونا) -- أعربت الجزائر اليوم الاثنين عن تطلعها بشأن ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة مؤكدة أنه من واجب الجهاز الأممي "أن يضمن تنفيذ قراراته".
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن ذلك جاء في كلمة ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع عقب التصويت بالموافقة على القرار.
وأعرب بن جامع عن الشكر لجميع أعضاء المجلس على "المرونة والعمل البناء خلال المفاوضات" مشيرا إلى أن "الجزائر كانت قد وعدت عقب التصويت على مشروع قرارها في شهر فبراير الماضي بأنها ستطرق مجلس الأمن مجددا وأنها لن تكل حتى يتحمل هذا الأخير مسؤولياته".
وأضاف "ها هي قد عادت اليوم ومعها جميع الدول المنتخبة في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بمعاناته ولم تتخل عنه".
وشدد على أن "اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني وأن الجزائر تتطلع لالتزام جميع الأطراف بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شرط وأن ترفع المعاناة عن الجميع" مؤكدا أنه "من واجب مجلس الأمن أن يضمن تنفيذ قراراته".
كما أكد أن بلاده ستعود للمجلس مرة أخرى في ظل توجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "للعمل على أن تكون دولة فلسطين في المكان الذي يليق بها عضوا كاملا سيدا بالأمم المتحدة".
واعتمد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم الاثنين قرارا يدعو إلى إيقاف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى إيقاف مستدام لإطلاق النار.
وحظي القرار المقدم من الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس ومنها الجزائر على تأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. (النهاية)

م ر / ط م ا



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