(الشؤون) الكويتية: انطلاق حملة التبرع لسداد ديون الغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 3 (كونا) -- أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في التاسعة من مساء اليوم الإثنين حملة التبرع لسداد ديون الغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2) بالتعاون مع وزارات (الإعلام- العدل- الأوقاف والشؤون الإسلامية) واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية.
وتستمر الحملة التي تأتي بتعليمات من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لتوطين العمل الخيري داخل الكويت حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الحملة حرصا على العمل لاستقرار الأسر الكويتية التى تتعرض لظروف مادية نتيجة لأحكام نهائية تخص الغارمين وتفريج كربتهم وإسعادهم في هذا الشهر المبارك.
يذكر أن الحملة الأولى نجحت في السداد عن أكثر من 8 آلاف من الكويتيين الغارمين من النساء وكبار السن وحققت أهدافها بصورة مشرفة عكست ما جبل عليه الشعب الكويتي من خير وعطاء ومد يد المساعدة للمحتاجين. (النهاية)
م ذ / ع ع ح
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