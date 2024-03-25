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(الشؤون) الكويتية: انطلاق حملة التبرع لسداد ديون الغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2)

3/25/2024 3:05:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 3 (كونا) -- أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في التاسعة من مساء اليوم الإثنين حملة التبرع لسداد ديون الغارمين (فزعتكم فرحة لهم 2) بالتعاون مع وزارات (الإعلام- العدل- الأوقاف والشؤون الإسلامية) واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية.
وتستمر الحملة التي تأتي بتعليمات من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لتوطين العمل الخيري داخل الكويت حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الحملة حرصا على العمل لاستقرار الأسر الكويتية التى تتعرض لظروف مادية نتيجة لأحكام نهائية تخص الغارمين وتفريج كربتهم وإسعادهم في هذا الشهر المبارك.
يذكر أن الحملة الأولى نجحت في السداد عن أكثر من 8 آلاف من الكويتيين الغارمين من النساء وكبار السن وحققت أهدافها بصورة مشرفة عكست ما جبل عليه الشعب الكويتي من خير وعطاء ومد يد المساعدة للمحتاجين. (النهاية)

م ذ / ع ع ح



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