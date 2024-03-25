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سمو أمير البلاد يقوم بزيارة إلى ديوانية شعراء النبط

3/25/2024 3:05:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 3 (كونا) -- قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء اليوم بمعيته سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى ديوانية شعراء النبط.


وكان في استقبال سموه معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وأمين سر ديوانية شعراء النبط نصار سطام الخمسان.




وألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كلمة بهذه المناسبة (هذا نصها):




"بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على معلم الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام.




الإخوة والأبناء رواد ديوانية شعراء النبط


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تشهد ديوانية شعراء النبط منذ تأسيسها في عهد المغفور له بإذن الله تعالى أمير القلوب الراحل الشيخ جابر الأحمد

الجابر الصباح طيب الله ثراه زيارات تعكس ما تلقاه هذه الديوانية التراثية من اهتمام ودعم من قبل قيادة دولة الكويت.


ويسرنا في هذه الليلة المباركة زيارة رواد ديوانية شعراء النبط لنهنئهم وكافة الأخوة والأبناء المهتمين بالشعر النبطي بشهر رمضان الفضيل أعاده الله على الجميع باليمن والبركات والخير الوفير.




الإخوة والأبناء


من بيت الشعراء.. من هذا الصرح الأدبي الثقافي المتميز في المبنى والمعنى الذي يرمز إلى التاريخ والتراث والأصالة يطيب لنا أن نسجل إشادتنا بمسيرة ديوانية شعراء النبط الممتدة من أواخر العقد السابع من القرن الماضي الهادفة إلى حفظ هوية الآباء والأجداد وإرثهم من الشعر النبطي هذا الفن الأدبي الشعبي الذي يمثل الشعب الخليجي لاسيما الكويتي روحا ووجدانا وفكرا.


ونقدر للقائمين على هذه الديوانية ما يبذلونه من جهود في سبيل حفظ الهوية الوطنية ودعمهم للشعراء وتقديم البرامج الهادفة إلى تعريف الأجيال بما يتميز به هذا اللون الشعري من قوة تعبير ورقي كلمة وصدق مشاعر مثمنين مواكبتهم للتطور السريع الذي يشهده عصرنا الحديث مؤكدين في الوقت ذاته مواصلة دعم الجهات المعنية للديوانية لا سيما الديوان الأميري ووزارة الإعلام، وتوفير كافة متطلباتها التي تنفعها.




الإخوة والأبناء المعنيون بديوانية شعراء النبط


نوصيكم بالتمسك بمبادئ وأسس وضوابط ديوانية شعراء النبط ومواصلة ربط المجتمع بتراثه من خلال برامجكم وما تقدمونه من فعاليات ومشاركات شعرية مع الحرص على استقطاب الشعراء الشباب والاهتمام بموهبتهم لتظل ديوانية شعراء النبط ملتقى الإبداع الشعري.


وعلى وسائل الإعلام الحكومية والخاصة تعزيز الوعي بالهوية الوطنية والتراث الثقافي لوطننا الحبيب وتعزيز التواصل الثقافي داخل المجتمع الكويتي.


وختاما،،،


ندعو الله تعالى أن يوفقكم جميعا في أداء رسالتكم، وتحقيق رؤيتكم، وأن يديم على وطننا الغالي وأبنائه المخلصين التميز.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".




كما ألقى أمين سر شعراء النبط كلمة بهذه المناسبة.. جاء فيها:




"حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه


الحضور الكرام


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




من بيت الكلمة ومنارة الشعر والشعراء من منبرٍ بقي حافلا بالعطاء الشعري أتقدم بالامتنان والتقدير لسموكم لزيارتكم الكريمة لديوانية شعراء النبط والتي تعكس حرص
سموكم على دعم الثقافة والشعر والأدب في كويتنا الحبيبة.


وبمناسبة زيارتكم الكريمة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك نتقدم من سموكم بالتهنئة القلبية بحلول هذا الشهر داعين الله عز وجل أن يعيده على الكويت وشعبها بالخير واليمن والبركات.


كما نود أن نعبر عن امتناننا العميق لدعمكم المتواصل للديوانية على امتداد تاريخها ومسيرة نجاحها هذا الدعم الذي يعكس رؤية سموكم الرائعة في بناء مستقبل زاهر للكويت وتعزيز مكانتها كمركز ثقافي في المنطقة والعالم.




سيدي حضرة صاحب السمو


نحن نفخر بأن يكون لديوانية شعراء النبط دورٍ فعال في تعزيز الهوية الثقافية للكويت وتعزيز قيم الإبداع والتعبير الحر فنحن نعمل بجد لتشجيع الشباب على تطوير مواهبهم الشعرية وإبراز صوتهم الفريد في المجتمع وسوف نستمر بكل جهد لتعزيز الشعر والأدب بشكل عام في الكويت بدعم سموكم الكريم..


مسيرة الشعر لن تنقطع والتطوير والتنوير متواصلان ومستمران، فاليوم نرى الأبناء والأحفاد يتواصلون ويعملون ويحملون راية الشعر وحب الديوانية.. ديوانية شعراء النبط، وذلك انطلاقا من إحساسهم بالمسؤولية الوطنية تجاه الحفاظ على الأرث الأدبي والاجتماعي وحفظ هويتنا الوطنية وتراثنا الثقافي.




حضرة صاحب السمو


الحضور الكرام


لقد واكبت ديوانية شعراء النبط التطور التكنولوجي في آلية حفظ الشعر النبطي وتوثيقة طباعة وتسجيلا وتصويرا، وفي إطار التطوير المستمر للديوانية تم الانتهاء من إنجاز استديو تلفزيوني داخل الديوانية مجهز بأحدث الأجهزة ومزود بأعلى المواصفات في خطوة تطويرية تساعدنا في تحقيق أهداف الديوانية مع احتفاظنا بقديمنا وبتراثنا وتاريخنا..


ديوانية شعراء النبط ميراث حضاري يحمل طابعنا الاجتماعي، وبموازاة هذا الإنجاز يجري العمل حاليا على إنشاء استديو الإذاعة داخل ديوانية شعراء النبط وسيتم من خلاله تسجيل برامج الديوانية كاملة.


وفي هذا المقام لابد أن أتقدم بالشكر والعرفان للديوان الأميري.. أصحاب السعادة والعاملين في الديوان الأميري، على تلبية متطلبات الديوانية، كما لا ننسى الدور الكبير لوزارة الإعلام على الدعم الذي تلقاه الديوانية في تعزيز دورها ومساعدتها في ايصال رسالتها وتسهيل أنشطتها الإعلامية في البرامج التلفزيونية والاذاعية.




سيدي حضرة صاحب السمو


نستذكر في هذه المناسبة الدور الكبير لسموكم حفظكم الله عندما كنتم رئيسا لديوانية شعراء النبط عام 1977، ودور سموكم الكبير بوضع الأسس والأركان لبناء صرح شعري يحفظ الشعر والشعراء، ونحن نعاهد سموكم على السير بنهجكم الكريم في الارتقاء بالشعر والحفاظ عليه حتى يبقى هذا الموروث الهام مع الأجيال جيلا بعد جيل، وستبقى رسالتنا الدائمة هي ترسيخ الروح الوطنية ومشاعر الولاء للوطن والأمير وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.


ولن ننسى وصايا سموكم خلال زيارتكم الأخيرة للديوانية بتعزيز الشعر النبطي واحتضان شعرائه وجذب شبابنا إليه.. إلى جانب التمسك بمبادئ وأسس وضوابط ديوانية شعراء النبط ومواصلة التميز وتنظيم الأمسيات والمسابقات الشعرية.




ياطويل العمر..


في قلب كل شاعر منا مخزون من الحب لسموكم وقصائد مفعمة بكلمات الولاء لقيادتكم الحكيمة، ونحن نعاهدكم ياصاحب السمو أن يبقى الشعر النبطي وضاء يلبس ثوب العز والفخر في وطن ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار تحت ظل قيادتكم، داعيا الله أن يحفظكم عزا وذخرا لوطننا الغالي، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والتقدم والنماء لبلدنا العزيز.


حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وأدام عليها نعمة الأمن والأمان.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".




بعدها ألقى الشاعر حامد زيد العازمي والشاعر فهد محمد الخس قصيدتين شعريتين لاقتا استحسان الحضور..:




وفيما يلي قصيدة الشاعر حامد زيد العازمي:


أسرجت لجزال القصيد التعابير


ونوخت في روض الفرايد رحاله


وعديتها روس السروات والنير


وأطلقت لعنان الرهاوي خياله


شاعر .. واكفي عن جميع الشواعير


وإن ثقلوا حمله عليه.. ارتكاله


اوقف.. ولالي عن وقوفي معاذير


وامدح ولالي في مديحي جماله


من صادق احساس ومحبه وتقدير


أحمل من الشعب الكويتي رساله


للي حضوره غير ومواجهه غير


ومحبته فينا لحد.. الثماله


شيخ الشيوخ.. مسطر المجد تسطير


قرم.. تفرد بالمزايا لحاله


خصايله تطغى على كل تعبير


لو امدحه.. وشلون اعدد خصاله


إن جيت اوثق سيرته بالحذافير


كني غرفت من البحر بالبياله


حتى ولو يظهر من المدح تقصير


نقص المديح بسيدي.. من كماله


رمز البلد.. وجه السعد والتباشير


راس الهرم.. تاج الكرم والعداله


ستر العفاف الفارعات الغنادير


الضافي اللي ظلنا من ظلاله


(ابو طلال) مسخر الصعب.. تسخير


نوخ على روس المعالي جماله


سليل حكام (الصباح) المناعير


سلالة.. ياطيبها من سلاله


ياضلعنا النايف بوجه المعاصير


ياتاج راس الشعب .. ياراس ماله


يا ذخر ربعك في الليال المعاسير


يافخرهم.. في منهجه واعتداله


يا أطهر قدم توطى على القاع وتسير


يا صفوة اصحاب السمو والجلاله


اللي تبيه يصير.. بإذن الله يصير


لجلك.. تصير المستحيله سهاله


دونك رجال ماتحسب المخاسير


واحدهم اردى مايقدم عياله


نمشي معك وبطاعتك دون تفكير


شعبن فدا لارضه وعرضه وماله


قدنا على حد السحاب المزابير


وإحمل بنا مالا يطاق احتماله


خل اصغر احلامك على اقل تقدير


لمس الطموح اللي بعيدن مناله


بقيادتك تقصر طوال المشاوير


وبعزومنا ما في الصعاب استحاله


وبجهودنا.. نصنع حضاره وتطوير


ونعيش والنا في سما المجد هاله


مجدن يدون بالقصص والاساطير


يضرب على قو العزايم مثاله


تاريخنا حافل ولا فيه تزوير


مرجع مفاهيم الفخر والاصاله


واميرنا .. ماهوب حي الله امير


سيف بوجه اهل الفتن والظلاله


يقطع طريق المنحرف والمعيثير


لا شط عقل المنهبل من هباله


ينوخه.. كنه منوخ له بعير


ويعقله.. ولا تحرك عقاله


هذا الوطن وان كان بحدوده صغير


تمطر على كل البسيطه خياله


نذر علينا لو تدور المقادير


نموت مانرخص شبر من رماله


نارد على حوض المنايا طوابير


ومن مات من دون الوطن طاب فاله


هذي بلاد الخير (يامشعل الخير)


متجلية مثل البدر باكتماله


من دونها حد السيوف الشواطير


واللي دنا منها... دنا من زواله


ان ما وفينا لجلها.. مابنا خير


يشهد على (الشعب الكويتي) نضاله


خل كلام اللي يجي دون تبرير


وإخذ الصحيح اللي عليه الكفاله


لولا العداله.. تستباح المحاذير


ولولا المشوره.. تستبد الجهاله


لان الفتن تقسم شعوب وجماهير


امست على حاله وصارت بحاله


تنهش بهم وتدمر الارض تدمير


وتفنا الديار العامره لامحاله


عشنا وشفنا واتعضنا من الغير


والنا من الواقع شهود ودلاله


الحلم.. يثمر بالوجيه المسافير


والحزم.. تظهر هيبته من رجاله


ولو مايكون لرادع النفس تأثير


كل يبي بيفعل على ما بداله


واللي ولاهم يشترى بالدنانير


من صادها.. عشى عليها عياله".






وفيما يلي قصيدة الشاعر فهد محمد الخس:




"حييت يا أمير البلاد المفدا


تحية
الغالي ليا شاف غالي


تحية القلب المحب المودا


عد السنين أيامها والليالي


ياشيخنا اللي للصعايب تحدا


حتى رقى روس العلا والمعالي


عوق الخصيم اللي للأخصام ندا


درع الوطن شيال حمل الثقالي


مشعل حبيب الشعب من كل بِدا


الحاكم العادل حميـد الخصالي


دايم و عينه يم شعبــه تلدا


ريف اليتاما بالسنين الهزالي


الصرح صرحك وانت فيه المبدا


هـو منتـدانا مـن قديم وتالي


صـرحٍ لشعـار النبط مجرهدا


منارة الإبداع في كل حالي


خرج له أجيال تشد وتمدا


بحروفها وصلت لـ روس الجبالي


برعايتك لعل عمرك إيمدا


صرنا الاوايل به جنوب وشمالي


وحنا من جذور الوفاء نستمدا


لك الولاء مافيه شك وجدالي


رهن الاشاره بأمركم نستعدا


دون الوطن و أميرنا ما نبالي


نوقف بوجه المعتدي ونتصدا


أرض الوطن يفداه حالي ومالي


ويفداك ياسيدي حسود يضدا


اللي يحيكون الفتن باعتدالي


ناسـن تودي شي ماينتودا


فـ الزور و بظلم البشر ماتبالي


باب يجيب الشر منهم يسدا


حكمتك تقطع مبهمات الحبالي


وختامها لعل عمرك إيمدا


ياسيدي مشعل كريم السبالي"




كما قام أعضاء فرقة الجهراء للفنون الشعبية الكويتية بأداء فن الفريسني والمجيلسي.


وتم خلال هذه الزيارة إهداء سموه حفظه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة.


هذا وقد رافق سموه حفظه الله في هذه الزيارة كبار المسؤولين بالدولة. (النهاية)
ع ع ح / م ص ع




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