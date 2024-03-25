مراكز الإصلاح تجمع النزلاء وذويهم في إفطارات رمضانية أسرية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- واصلت مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام، سلسلة اللقاءات الرمضانية على موائد الإفطار للنزلاء وذويهم، والتي تنظمها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مراكزها كافة، طيلة شهر رمضان المبارك.

وجمعت الإفطارات التي نظمتها الإدارة، النزلاء وذويهم بأجواء رمضانية وأسرية في مراكز إصلاح وتأهيل الكرك، معان، العقبة، الموقر، قفقفا، واربد، ضمن سلسلة الإفطارات واللقاءات الرمضانية التي انطلقت منذ بداية الشهر الفضيل، لتشمل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، في نهج إنساني واجتماعي يعزز البرامج التأهيلية للنزلاء، ويحافظ على تواصلهم مع أسرهم.

وتأتي هذه الإفطارات، امتداداً لاستراتيجية مديرية الأمن العام في تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح وتمكينهم من العودة إلى حياة طبيعية يمارسون فيها أدوارهم كأعضاء فاعلين في المجتمع وبطريقة إيجابية، بعد انتهاء فترات عقوبتهم.

--(بترا)

ل م/ب ع/ ع ط

25/03/2024 21:45:26