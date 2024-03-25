الشعار يلتقي بعثة البارالمبي لرفع الأثقال المشارك بكأس العالم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 اذار (بترا)- التقى الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية الدكتور عامر الشعار، بمقر اللجنة اليوم الإثنين، وفد المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، والذي شارك في كأس العالم بشرم الشيخ.
ووفق بيان اللجنة البارالمبية أثنى الشعار على ما حققه المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال، بعدما توج بـ 5 ميداليات ملونة (3 ذهب)، و (فضيتين).
وقال الشعار إن المنتخب كان على المسؤولية، معربا عن تهانيه للمنتخب لما حققه من فوز عالمي في رفع الأثقال متطلعا لتقديم الأفضل في الاستحقاقات المقبلة، خاصة في بارالمبيك باريس 2024.
وأنهى المنتخب الوطني البارالمبي المشاركة، بعدما حصد 5 ميداليات ملونة، ذهبية عمر قرادة بوزن 49 كغم، ذهبية معتز الجنيدي في منافسات وزن 107 كغم، وذهبية عبد الكريم خطاب بوزن 97 كغم.
فيما جاءت الفضيتين من خلال اللاعبة أسماء عيسى في منافسات وزن 79 كغم، وفضية محمد العبيدي 54 كغم.
وتعتبر هذه المشاركة المحطة قبل الأخيرة لاستحقاق بارالمبيك باريس 2024.
--(بترا)
س ح/ب ع / ع ط
25/03/2024 21:27:22
MENAFN25032024000117011021ID1108019557
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