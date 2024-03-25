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الشعار يلتقي بعثة البارالمبي لرفع الأثقال المشارك بكأس العالم

3/25/2024 3:05:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 اذار (بترا)- التقى الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية الدكتور عامر الشعار، بمقر اللجنة اليوم الإثنين، وفد المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، والذي شارك في كأس العالم بشرم الشيخ.
ووفق بيان اللجنة البارالمبية أثنى الشعار على ما حققه المنتخب الوطني البارالمبي لرفع الأثقال، بعدما توج بـ 5 ميداليات ملونة (3 ذهب)، و (فضيتين).
وقال الشعار إن المنتخب كان على المسؤولية، معربا عن تهانيه للمنتخب لما حققه من فوز عالمي في رفع الأثقال متطلعا لتقديم الأفضل في الاستحقاقات المقبلة، خاصة في بارالمبيك باريس 2024.
وأنهى المنتخب الوطني البارالمبي المشاركة، بعدما حصد 5 ميداليات ملونة، ذهبية عمر قرادة بوزن 49 كغم، ذهبية معتز الجنيدي في منافسات وزن 107 كغم، وذهبية عبد الكريم خطاب بوزن 97 كغم.
فيما جاءت الفضيتين من خلال اللاعبة أسماء عيسى في منافسات وزن 79 كغم، وفضية محمد العبيدي 54 كغم.
وتعتبر هذه المشاركة المحطة قبل الأخيرة لاستحقاق بارالمبيك باريس 2024.
--(بترا)
س ح/ب ع / ع ط
25/03/2024 21:27:22

MENAFN25032024000117011021ID1108019557

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