المجلس الأمني المحلي في المشارع يناقش قضايا مجتمعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 25 آذار (بترا)- ناقش المجلس الأمني المحلي لمركز أمن المشارع في الأغوار الشمالية التابع لمديرية شرطة غرب إربد، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التشاركية مع الأجهزة الأمنية و قضايا مجتمعية متنوعة.
وأكد مدير شرطة غرب إربد بالإنابة العقيد الدكتور محمد الزوايدة، خلال الاجتماع بحضور رئيس بلدية طبقة فحل، كثيب الغزاوي ورئيس بلدية شرحبيل بن حسنة محمد المرايحة ورئيس المركز الأمني وأعضاء المجلس المحلي، أهمية المجالس الأمنية المحلية ودورها في حل بعض القضايا والمشكلات التي تخص المجتمع باعتبارها الرديف الأساسي للأجهزة الأمنية.
وثمن التعاون المستمر بين الأجهزة الأمنية والمجلس المحلي الذي يمثل التغذية الراجعة للأجهزة الأمنية، من خلال التشاركية بالحفاظ على الأمن المجتمعي وحماية الأرواح.
وأشار الزوايدة، إلى دور المبادرات المجتمعية للمجلس المحلي الأمني بالتعاون مع مديرية الشرطة والمراكز الأمنية، في مساندة الأمن العام وتفعيل الحس الأمني المجتمعي.
وناقش المجلس عددا من القضايا التي تركزت على الآفات والظواهر المجتمعية السلبية، إضافة إلى الازدحامات المرورية نتيجة التوقف العشوائي للمركبات وانتشار البسطات وسبل حلها في منطقة سوق المشارع التجاري.
--(بترا)
أ غ /ب ع/ ع ط
25/03/2024 21:21:08
MENAFN25032024000117011021ID1108019556
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