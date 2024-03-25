المجلس الأمني المحلي في المشارع يناقش قضايا مجتمعية

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 25 آذار (بترا)- ناقش المجلس الأمني المحلي لمركز أمن المشارع في الأغوار الشمالية التابع لمديرية شرطة غرب إربد، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التشاركية مع الأجهزة الأمنية و قضايا مجتمعية متنوعة.

وأكد مدير شرطة غرب إربد بالإنابة العقيد الدكتور محمد الزوايدة، خلال الاجتماع بحضور رئيس بلدية طبقة فحل، كثيب الغزاوي ورئيس بلدية شرحبيل بن حسنة محمد المرايحة ورئيس المركز الأمني وأعضاء المجلس المحلي، أهمية المجالس الأمنية المحلية ودورها في حل بعض القضايا والمشكلات التي تخص المجتمع باعتبارها الرديف الأساسي للأجهزة الأمنية.

وثمن التعاون المستمر بين الأجهزة الأمنية والمجلس المحلي الذي يمثل التغذية الراجعة للأجهزة الأمنية، من خلال التشاركية بالحفاظ على الأمن المجتمعي وحماية الأرواح.

وأشار الزوايدة، إلى دور المبادرات المجتمعية للمجلس المحلي الأمني بالتعاون مع مديرية الشرطة والمراكز الأمنية، في مساندة الأمن العام وتفعيل الحس الأمني المجتمعي.

وناقش المجلس عددا من القضايا التي تركزت على الآفات والظواهر المجتمعية السلبية، إضافة إلى الازدحامات المرورية نتيجة التوقف العشوائي للمركبات وانتشار البسطات وسبل حلها في منطقة سوق المشارع التجاري.

--(بترا)

أ غ /ب ع/ ع ط

25/03/2024 21:21:08