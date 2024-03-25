التعاون الإسلامي ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، معتبرة أن ذلك خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف جريمة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ ستة شهور.

ودعت المنظمة إلى ضرورة الزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ القرار فورا، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وآمن إلى جميع أنحاء القطاع.

كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي لوضع حد لجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الاستيطان والقتل والتدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.

--(بترا)

أ ن/ ع ط

25/03/2024 21:16:53

