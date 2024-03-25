التعاون الإسلامي ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)- رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، معتبرة أن ذلك خطوة مهمة نحو تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف جريمة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ ستة شهور.
ودعت المنظمة إلى ضرورة الزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ القرار فورا، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف وآمن إلى جميع أنحاء القطاع.
كما جددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي لوضع حد لجميع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الاستيطان والقتل والتدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة.
--(بترا)
أ ن/ ع ط
25/03/2024 21:16:53
MENAFN25032024000117011021ID1108019555
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