العربي الإسلامي يدعم مبادرة ارسم بسمة للأطفال في مركز هيا الثقافي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)- جدد البنك العربي الإسلامي الدولي دعمه للعام الثالث على التوالي لمبادرة "ارسم بسمة" التي أطلقها مركز هيا الثقافي من خلال استضافة 100 طفل من الأيتام وأبناء الشهداء من أطفال أبناء جمعية سيدات خريبة السوق وجمعية إنجاد ضمن إفطار رمضاني وكجزء من برامج البنك خلال الشهر الفضيل.
وشارك عدد من متطوعي البنك العربي الاسلامي الدولي الأطفال في العديد من النشاطات الترفيهية والفنية والفعاليات المسليّة مثل الألعاب والرسم وتشكيل البالونات، إلى جانب توزيع الألعاب والهدايا عليهم ومشاركتهم وجبة الإفطار وذلك وسط أجواء اتسمت بالبهجة ورسمت الفرحة على وجوه الأطفال.
وأكد مدير عام البنك اياد العسلي، حرص البنك على دعم أطفال الأردن والمبادرات التي تهتم وتعنى بهم فهم أجيال المستقبل، مضيفا إن رعاية البنك لحفل الإفطار وأي عمل خيري، يعد امتدادًا لنهجه الذي يؤمن بالتواصل المستمر مع مختلف أطياف المجتمع وتقديم الخدمات المجتمعية التي تعزز معاني الترابط والتكافل الاجتماعي.
--(بترا)
رش/ب ع / ع ط
25/03/2024 21:13:35
MENAFN25032024000117011021ID1108019552
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