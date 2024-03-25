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العربي الإسلامي يدعم مبادرة ارسم بسمة للأطفال في مركز هيا الثقافي

3/25/2024 3:05:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- جدد البنك العربي الإسلامي الدولي دعمه للعام الثالث على التوالي لمبادرة "ارسم بسمة" التي أطلقها مركز هيا الثقافي من خلال استضافة 100 طفل من الأيتام وأبناء الشهداء من أطفال أبناء جمعية سيدات خريبة السوق وجمعية إنجاد ضمن إفطار رمضاني وكجزء من برامج البنك خلال الشهر الفضيل.
وشارك عدد من متطوعي البنك العربي الاسلامي الدولي الأطفال في العديد من النشاطات الترفيهية والفنية والفعاليات المسليّة مثل الألعاب والرسم وتشكيل البالونات، إلى جانب توزيع الألعاب والهدايا عليهم ومشاركتهم وجبة الإفطار وذلك وسط أجواء اتسمت بالبهجة ورسمت الفرحة على وجوه الأطفال.
وأكد مدير عام البنك اياد العسلي، حرص البنك على دعم أطفال الأردن والمبادرات التي تهتم وتعنى بهم فهم أجيال المستقبل، مضيفا إن رعاية البنك لحفل الإفطار وأي عمل خيري، يعد امتدادًا لنهجه الذي يؤمن بالتواصل المستمر مع مختلف أطياف المجتمع وتقديم الخدمات المجتمعية التي تعزز معاني الترابط والتكافل الاجتماعي.
--(بترا)
رش/ب ع / ع ط
25/03/2024 21:13:35

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