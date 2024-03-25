فرنسا تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة بعد رمضان

فرنسا تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة بعد رمضان
التاريخ
3/25/2024 3:05:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)- دعت فرنسا، اليوم الإثنين، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة بعد رمضان. فيما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقا لـ(فرانس برس)، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيي، إن الأزمة لم تنته وسيتعين على مجلسنا أن يواصل تحركاته والعودة فورا إلى العمل بعد رمضان الذي ينتهي خلال أسبوعين، سيتعين عليه ترسيخ وقف دائم لإطلاق النار.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ ع ط
25/03/2024 21:03:22
MENAFN25032024000117011021ID1108019551
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.