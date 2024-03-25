فرنسا تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة بعد رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- دعت فرنسا، اليوم الإثنين، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة بعد رمضان. فيما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقا لـ(فرانس برس)، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيي، إن الأزمة لم تنته وسيتعين على مجلسنا أن يواصل تحركاته والعودة فورا إلى العمل بعد رمضان الذي ينتهي خلال أسبوعين، سيتعين عليه ترسيخ وقف دائم لإطلاق النار.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ ع ط

25/03/2024 21:03:22