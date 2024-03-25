اليرموك تمنح زيد الرفاعي درجة الدكتوراه الفخرية بالعلوم السياسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 25 آذار(بترا)-منحت جامعة اليرموك اليوم الإثنين رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي، درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية من كلية الآداب، بحضور عددٍ من أفراد أسرته، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتورة رويدا المعايطة، ورئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد.
وقالت المعايطة إن تكريم الرفاعي اليوم هو تصفّح لجهوده وإنجازاته وتاريخه المشرف في خدمة الدولة الأردنية في جميع المناصب التي تقلدها، وهو المعروف بإخلاصه المُطلق للعرش الهاشمي في عهد الملك الباني الحسين بن طلال -طيب الله ثراه، وعهد جلالة الملك المُعزز عبد الله الثاني.
وتابعت، لقد ظل الأردن بالنسبة للرفاعي هاجسه الدائم المتجدد في كل المراحل الفاصلة من حياة الدولة الأردنية، لافتة إلى أن هذا التكريم، ما هو إلا استذكار في الوقت نفسه لحسه الإنساني في أجلى صوره وأجمل معانيه.
وقال مسّاد، إن منح هذه الشهادة الفخرية للرفاعي، جاء تكريما لإنجازاته الكبرى في خدمة الدولة الأردنية في المجالات كافة طيلة ما يزيد عن نصف قرن وهو ما يتوافق مع القيم التي تستندُ اليها جامعة اليرموك في هذا القرار، مشيرا الى أن الرفاعي رجُل وطن ودولة قام بدورٍ تاريخي فاعل في الحياة السياسية، منذ تسلمه رئاسة الوزراء عام 1973 لأول مرة.
وأعرب الرفاعي عن شكره إلى أسرة جامعة اليرموك، مُثنيا على جهود أعضاء هيئتها التدريسية والإدارية والطلبة في إعلاء شأنها والإسهام بنمائها.
ودعا إلى تضافر الجهود في سبيل الارتقاء بمسيرة وانجامات الجامعة بما يرفع من شأنها كجامعة متميزة وعريقة في أردننا الغالي.
وكان عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمد الزبيدي، تلا قرار مجلس العمداء بمنح الرفاعي درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية بجميع حقوقها وامتيازاتها.
وخلال الحفل الذي أداره عميد كلية الآداب الدكتور محمد العناقرة، تم عرض فيديو يوثق محطات من مسيرة الرفاعي وانجازاته على مستوى الدولة الأردنية، وأبرز نشاطاته وجهوده وإسهاماته في مسيرة جامعة اليرموك وتطويرها.
--(بترا)
س ع/ب ع/ ع ط
25/03/2024 21:02:04
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