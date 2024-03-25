اليرموك تمنح زيد الرفاعي درجة الدكتوراه الفخرية بالعلوم السياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 25 آذار(بترا)-منحت جامعة اليرموك اليوم الإثنين رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي، درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية من كلية الآداب، بحضور عددٍ من أفراد أسرته، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتورة رويدا المعايطة، ورئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد.

وقالت المعايطة إن تكريم الرفاعي اليوم هو تصفّح لجهوده وإنجازاته وتاريخه المشرف في خدمة الدولة الأردنية في جميع المناصب التي تقلدها، وهو المعروف بإخلاصه المُطلق للعرش الهاشمي في عهد الملك الباني الحسين بن طلال -طيب الله ثراه، وعهد جلالة الملك المُعزز عبد الله الثاني.

وتابعت، لقد ظل الأردن بالنسبة للرفاعي هاجسه الدائم المتجدد في كل المراحل الفاصلة من حياة الدولة الأردنية، لافتة إلى أن هذا التكريم، ما هو إلا استذكار في الوقت نفسه لحسه الإنساني في أجلى صوره وأجمل معانيه.

وقال مسّاد، إن منح هذه الشهادة الفخرية للرفاعي، جاء تكريما لإنجازاته الكبرى في خدمة الدولة الأردنية في المجالات كافة طيلة ما يزيد عن نصف قرن وهو ما يتوافق مع القيم التي تستندُ اليها جامعة اليرموك في هذا القرار، مشيرا الى أن الرفاعي رجُل وطن ودولة قام بدورٍ تاريخي فاعل في الحياة السياسية، منذ تسلمه رئاسة الوزراء عام 1973 لأول مرة.

وأعرب الرفاعي عن شكره إلى أسرة جامعة اليرموك، مُثنيا على جهود أعضاء هيئتها التدريسية والإدارية والطلبة في إعلاء شأنها والإسهام بنمائها.

ودعا إلى تضافر الجهود في سبيل الارتقاء بمسيرة وانجامات الجامعة بما يرفع من شأنها كجامعة متميزة وعريقة في أردننا الغالي.

وكان عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمد الزبيدي، تلا قرار مجلس العمداء بمنح الرفاعي درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية بجميع حقوقها وامتيازاتها.

وخلال الحفل الذي أداره عميد كلية الآداب الدكتور محمد العناقرة، تم عرض فيديو يوثق محطات من مسيرة الرفاعي وانجازاته على مستوى الدولة الأردنية، وأبرز نشاطاته وجهوده وإسهاماته في مسيرة جامعة اليرموك وتطويرها.

--(بترا)

س ع/ب ع/ ع ط

25/03/2024 21:02:04