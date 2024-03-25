لقاء حواري بمناسبة اليوم العالمي للمياه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)- نظمت وزارة المياه والري لقاءً حواريًا بين جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية وصناع القرار في وزارة المياه والري بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه احتفالا بيوم المياه العالمي بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد.
وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، فإن اللقاء سلط الضوء على أهمية الشباب في قدرتهم على التغيير الإيجابي وترسيخ ممارسات وثقافة المحافظة على المياه.
وبين المحاميد أن شباب الكشافة والقائدات هم قادة المستقبل وسفراء التغيير ولهم دور كبير في التوعية والحملات التي تحفز على استخدام المياه بكفاءة في المنازل والمؤسسات.
كما تضمنت الزيارة جولة لضيوف من الكشافة في وزارة المياه والري شملت مركز التوثيق المائي ومديريات الوزارة للتعريف بعمل الوزارة وأطر التعاون المستقبلي.
--(بترا)
ي ع/ ع ط
25/03/2024 20:48:59
MENAFN25032024000117011021ID1108019549
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