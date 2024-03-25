لقاء حواري بمناسبة اليوم العالمي للمياه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- نظمت وزارة المياه والري لقاءً حواريًا بين جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية وصناع القرار في وزارة المياه والري بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه احتفالا بيوم المياه العالمي بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد.

وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، فإن اللقاء سلط الضوء على أهمية الشباب في قدرتهم على التغيير الإيجابي وترسيخ ممارسات وثقافة المحافظة على المياه.

وبين المحاميد أن شباب الكشافة والقائدات هم قادة المستقبل وسفراء التغيير ولهم دور كبير في التوعية والحملات التي تحفز على استخدام المياه بكفاءة في المنازل والمؤسسات.

كما تضمنت الزيارة جولة لضيوف من الكشافة في وزارة المياه والري شملت مركز التوثيق المائي ومديريات الوزارة للتعريف بعمل الوزارة وأطر التعاون المستقبلي.

--(بترا)

ي ع/ ع ط

25/03/2024 20:48:59