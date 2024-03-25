البنك الأهلي يُشارك تكية أم علي في برامجها الرمضانية الخيرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 25 آذار (بترا)- شارك عدد من موظفي البنك الأهلي الأردني في برامج تكية أم علي الرمضانية الخيرية والتي تضمنت تعبئة الطرود الغذائية وتقديم وجبات الإفطار ضمن إحدى موائد الرحمن التي تقيمها التكية في عمّان.
وأشار البنك في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى ان هذه المشاركة تأتي ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي يُجدّدها "البنك الأهلي الأردني" حاليًا مع تكية أم علي ويكفل بموجبها 100 أسرة محتاجة لعامٍ كامل، وذلك من خلال تزويدهم بطرود شهرية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية المتنوعة بما يلبي احتياجاتهم على مدار الشهر.
وتوفّر هذه الاتفاقية فرصًا تطوعية عديدة ومتنوعة لموظفي وموظفات البنك، والتي تعزز بدورها ثقافة التكافل الاجتماعي والمساواة بين أفراد المجتمع.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام "البنك الأهلي الأردني" الراسخ بدوره الوطني تجاه المجتمع المحلي ودعمه، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات كما يُجسّد تطوّع الموظفين في هذه الأنشطة الخيرية بأنّ المسؤولية المجتمعية تُشكّل جزءًا لا يتجزّأ من رسالة البنك وثقافته.
وتقوم تكية أم علي بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقراً والأكثر حاجة في المملكة ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية والتي تقع تحت خط الفقر الغذائي في مختلف ألوية ومحافظات المملكة، وتستلم هذه الأسر طرود شهرية تفي بمتطلبات واحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.
--(بترا)
و ر /ب ع / ع ط
25/03/2024 20:47:10
MENAFN25032024000117011021ID1108019548
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.