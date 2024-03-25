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البنك الأهلي يُشارك تكية أم علي في برامجها الرمضانية الخيرية

3/25/2024 3:05:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 25 آذار (بترا)- شارك عدد من موظفي البنك الأهلي الأردني في برامج تكية أم علي الرمضانية الخيرية والتي تضمنت تعبئة الطرود الغذائية وتقديم وجبات الإفطار ضمن إحدى موائد الرحمن التي تقيمها التكية في عمّان.
وأشار البنك في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى ان هذه المشاركة تأتي ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي يُجدّدها "البنك الأهلي الأردني" حاليًا مع تكية أم علي ويكفل بموجبها 100 أسرة محتاجة لعامٍ كامل، وذلك من خلال تزويدهم بطرود شهرية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية المتنوعة بما يلبي احتياجاتهم على مدار الشهر.
وتوفّر هذه الاتفاقية فرصًا تطوعية عديدة ومتنوعة لموظفي وموظفات البنك، والتي تعزز بدورها ثقافة التكافل الاجتماعي والمساواة بين أفراد المجتمع.
وتعكس هذه الاتفاقية التزام "البنك الأهلي الأردني" الراسخ بدوره الوطني تجاه المجتمع المحلي ودعمه، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات كما يُجسّد تطوّع الموظفين في هذه الأنشطة الخيرية بأنّ المسؤولية المجتمعية تُشكّل جزءًا لا يتجزّأ من رسالة البنك وثقافته.
وتقوم تكية أم علي بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقراً والأكثر حاجة في المملكة ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية والتي تقع تحت خط الفقر الغذائي في مختلف ألوية ومحافظات المملكة، وتستلم هذه الأسر طرود شهرية تفي بمتطلبات واحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.
--(بترا)
و ر /ب ع / ع ط
25/03/2024 20:47:10

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