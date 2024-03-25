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حافظ : الأردن يحظى بأهمية كبيرة ضمن شبكة وجهات طيران الإمارات

3/25/2024 3:05:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان، 25 آذار (بترا)- أكد مدير طيران الإمارات في الأردن محمد بن حافظ، التزام الناقلة القوي تجاه المملكة، معرباً عن تطلعه لمواصلة تطوير الخدمات التي تقدمها طيران الإمارات.
وأشار إلى أن الأردن يحظى بأهمية كبيرة ضمن شبكة وجهات طيران الإمارات، التي بدأت خدمة العاصمة عمّان مبكراً منذ 1981.
وأكد خلال حفل إفطار رمضاني حرص طيران الإمارات على التواصل مع الإعلاميين والاحتفاء بهم لدورهم الفعّال في مواكبة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الناقلة.
وتشغّل طيران الإمارات رحلتين يومياً دون توقف بين عمّان ودبي، إحداهما بالطائرة العملاقة الإيرباص A380، وتتيح للمسافرين متابعة رحلاتهم بسلاسة من وإلى مختلف الوجهات ضمن شبكة خطوطها التي تغطي أكثر من 140 وجهة، بما في ذلك الوجهات الشهيرة للمسافرين الأردنيين، مثل كوالالمبور وبانكوك وماليه وموريشيوس والصين وهونج كونج.
كما تساهم طيران الإمارات في دعم الاقتصاد الأردني من خلال نقل البضائع والإمدادات الأساسية الواردة والصادرة من وإلى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية على شبكتها، التي تغطي القارات الست.
--(بترا)
ن ش/ب ع/ ع ط
25/03/2024 20:28:40

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