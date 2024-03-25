حافظ : الأردن يحظى بأهمية كبيرة ضمن شبكة وجهات طيران الإمارات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان، 25 آذار (بترا)- أكد مدير طيران الإمارات في الأردن محمد بن حافظ، التزام الناقلة القوي تجاه المملكة، معرباً عن تطلعه لمواصلة تطوير الخدمات التي تقدمها طيران الإمارات.
وأشار إلى أن الأردن يحظى بأهمية كبيرة ضمن شبكة وجهات طيران الإمارات، التي بدأت خدمة العاصمة عمّان مبكراً منذ 1981.
وأكد خلال حفل إفطار رمضاني حرص طيران الإمارات على التواصل مع الإعلاميين والاحتفاء بهم لدورهم الفعّال في مواكبة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الناقلة.
وتشغّل طيران الإمارات رحلتين يومياً دون توقف بين عمّان ودبي، إحداهما بالطائرة العملاقة الإيرباص A380، وتتيح للمسافرين متابعة رحلاتهم بسلاسة من وإلى مختلف الوجهات ضمن شبكة خطوطها التي تغطي أكثر من 140 وجهة، بما في ذلك الوجهات الشهيرة للمسافرين الأردنيين، مثل كوالالمبور وبانكوك وماليه وموريشيوس والصين وهونج كونج.
كما تساهم طيران الإمارات في دعم الاقتصاد الأردني من خلال نقل البضائع والإمدادات الأساسية الواردة والصادرة من وإلى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية على شبكتها، التي تغطي القارات الست.
--(بترا)
ن ش/ب ع/ ع ط
25/03/2024 20:28:40
MENAFN25032024000117011021ID1108019547
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