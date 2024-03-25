ارتفاع حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة إلى أكثر من مليار دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 25 آذار (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن حصيلة النداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة بشأن غزة والضفة الغربية وصل الى 1.051 مليار دولار.

ويشكل هذا المبلغ نحو أكثر من 87 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في تشرين الثاني الماضي، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون شخص في الضفة الغربية المحتلة. وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

--(بترا)

م د/ب ع/ ع ط

25/03/2024 20:24:49