ارتفاع حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة إلى أكثر من مليار دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 25 آذار (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن حصيلة النداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة بشأن غزة والضفة الغربية وصل الى 1.051 مليار دولار.
ويشكل هذا المبلغ نحو أكثر من 87 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.
وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في تشرين الثاني الماضي، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون شخص في الضفة الغربية المحتلة. وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.
--(بترا)
م د/ب ع/ ع ط
25/03/2024 20:24:49
MENAFN25032024000117011021ID1108019546
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