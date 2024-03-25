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الفوسفات توزع طرود الخير على 200 أسرة عفيفة في الرصيفة

3/25/2024 3:05:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- وزعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية طرود الخير على 200 أسرة عفيفة في لواء الرصيفة - محافظة الزرقاء.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، إن هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في توفير احتياجات الأسر المستهدفة في شهر رمضان المبارك، وتأتي في إطار جهود الشركة لتعزيز مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي.
وأضاف الذنيبات ان الشركة تولي ضمن برامجها ومبادرتها، أهمية كبيرة لجانب المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمعات المحلية، وخاصة في مناطق عمل الشركة بالمملكة.
ولفت إلى جهود الشركة المستمرة في المساهمة في رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق دعم الهيئات التطوعية والخيرية ومساعدتها، وصولا إلى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة.
--(بترا)
رش/ب ع/ ع ط
25/03/2024 20:23:38

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