نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)- قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن بنيامين نتنياهو، ألغى زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
من جهته قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الامتناع الأميركي عن التصويت على قرار مجلس الأمن "لا يمثل تحولا في سياستنا"، موضحا "لم نصوت لصالح القرار، واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس".
وأضاف كيربي "إذا قرر الإسرائيليون عدم القدوم إلى واشنطن، بسبب تصويت مجلس الأمن فسنستمر بالتواصل معهم لإيصال آرائنا".
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
25/03/2024 20:14:59
MENAFN25032024000117011021ID1108019542
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