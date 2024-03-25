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نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن

3/25/2024 3:05:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن بنيامين نتنياهو، ألغى زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
من جهته قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الامتناع الأميركي عن التصويت على قرار مجلس الأمن "لا يمثل تحولا في سياستنا"، موضحا "لم نصوت لصالح القرار، واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس".
وأضاف كيربي "إذا قرر الإسرائيليون عدم القدوم إلى واشنطن، بسبب تصويت مجلس الأمن فسنستمر بالتواصل معهم لإيصال آرائنا".
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
25/03/2024 20:14:59

MENAFN25032024000117011021ID1108019542

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