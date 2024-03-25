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الامم المتحدة تؤكد استقالة مارتن غريفيث من منصبه

3/25/2024 3:05:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 25 آذار (بترا) أكدت الأمم المتحدة اليوم ان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، قد ابلغ الأمين العام بنيته التنحي لأسباب صحية.
وأعرب الأمين العام، انطونيو غوتيريش، بحسب بيان صحفي، عن عميق امتنانه وتقديره للسيد غريفيث على قيادته الهائلة وخدمته للأمم المتحدة والمجتمع الإنساني في الدفاع عن الأشخاص المتضررين من الأزمات وتعبئة الموارد لتلبية احتياجاتهم.
وتولى غريفيث، الذي يرأس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، منصبه في تموز 2021 في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتقلص الموارد.
وقال البيان ان غريفيث "سيبقى في منصبه حتى نهاية تموز للسماح بانتقال سلس".
-- (بترا)
م د/ع ط
25/03/2024 20:10:59

MENAFN25032024000117011021ID1108019541

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