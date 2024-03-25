الامم المتحدة تؤكد استقالة مارتن غريفيث من منصبه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 25 آذار (بترا) أكدت الأمم المتحدة اليوم ان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، قد ابلغ الأمين العام بنيته التنحي لأسباب صحية.
وأعرب الأمين العام، انطونيو غوتيريش، بحسب بيان صحفي، عن عميق امتنانه وتقديره للسيد غريفيث على قيادته الهائلة وخدمته للأمم المتحدة والمجتمع الإنساني في الدفاع عن الأشخاص المتضررين من الأزمات وتعبئة الموارد لتلبية احتياجاتهم.
وتولى غريفيث، الذي يرأس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، منصبه في تموز 2021 في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتقلص الموارد.
وقال البيان ان غريفيث "سيبقى في منصبه حتى نهاية تموز للسماح بانتقال سلس".
-- (بترا)
م د/ع ط
25/03/2024 20:10:59
MENAFN25032024000117011021ID1108019541
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