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الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال رمضان

3/25/2024 3:05:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 25 آذار(بترا)- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار، الذي يشدد كذلك على حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
وشدد السفير القضاة على ضرورة البناء على هذا القرار، معرباً عن أمله في أن يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائمٍ لإطلاق النار، وفي أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين وبما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ ع ط
25/03/2024 20:01:39

MENAFN25032024000117011021ID1108019540

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