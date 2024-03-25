الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال رمضان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 25 آذار(بترا)- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار، الذي يشدد كذلك على حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
وشدد السفير القضاة على ضرورة البناء على هذا القرار، معرباً عن أمله في أن يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائمٍ لإطلاق النار، وفي أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين وبما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ ع ط
25/03/2024 20:01:39
MENAFN25032024000117011021ID1108019540
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