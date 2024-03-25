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المرصد الأوروبي يدعو لوقف دعم إسرائيل في حربها على غزة

3/25/2024 3:05:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى وقف جميع أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وأكد المرصد، في تقرير اليوم الاثنين، بعنوان "شهران على قرار محكمة العدل الدولية حول غزة: إمعان في الإبادة الجماعية وغياب للمساءلة"، عدم التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية واستمرارها في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين على نحو متواصل في ظل غياب لأي مساءلة على جرائمه.
وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية، الصادر في 26 كانون الثاني الماضي، ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير تحفظية لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بعد أن وجدت المحكمة أساسا معقولا بأن الأفعال التي ترتكبها إسرائيل من المحتمل فعلا أن تصل إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد التقرير أن الاحتلال انتهك غالبية التدابير التحفظية الواردة في قرار محكمة العدل الدولية، ومنها الحرمان من الرعاية الصحية، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، واستخدام الأسلحة المحظورة والعشوائية وشديدة التدمير.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية تجاه سكان غزة بوقف جريمة الإبادة الجماعية، وتفعيله أدوات الضغط الحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف عن ارتكاب جرائمها فورا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي، ولقرار محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية.
---(بترا)
رصد/ف ق/رق/ ع ط
25/03/2024 18:35:54

MENAFN25032024000117011021ID1108019537

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