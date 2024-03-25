المرصد الأوروبي يدعو لوقف دعم إسرائيل في حربها على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)- دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى وقف جميع أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وأكد المرصد، في تقرير اليوم الاثنين، بعنوان "شهران على قرار محكمة العدل الدولية حول غزة: إمعان في الإبادة الجماعية وغياب للمساءلة"، عدم التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية واستمرارها في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين على نحو متواصل في ظل غياب لأي مساءلة على جرائمه.
وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية، الصادر في 26 كانون الثاني الماضي، ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير تحفظية لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بعد أن وجدت المحكمة أساسا معقولا بأن الأفعال التي ترتكبها إسرائيل من المحتمل فعلا أن تصل إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد التقرير أن الاحتلال انتهك غالبية التدابير التحفظية الواردة في قرار محكمة العدل الدولية، ومنها الحرمان من الرعاية الصحية، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، واستخدام الأسلحة المحظورة والعشوائية وشديدة التدمير.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية تجاه سكان غزة بوقف جريمة الإبادة الجماعية، وتفعيله أدوات الضغط الحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف عن ارتكاب جرائمها فورا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي، ولقرار محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية.
---(بترا)
رصد/ف ق/رق/ ع ط
25/03/2024 18:35:54
MENAFN25032024000117011021ID1108019537
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